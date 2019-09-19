〈鴻海威州廠〉粉碎卡關、停擺傳言 投資案逐漸向好

鴻海 (2317-TW) 宣布，將在美國威州廠區將興建智慧製造中心及高性能資料中心，市場人士分析，鴻海同時宣布找到建商，顯現勢在必行外，也想向外界傳達威州投資逐漸向好，更加明朗的趨勢。

鴻海集團威州投資案進入新階段，公司宣布，將與 Mortenson 合作，興建生產伺服器機架組件的智慧製造中心 (SMC)，以及高性能運算資料中心 (HPCDC)。

不過，鴻海威州投資案先前屢屢傳出卡關、生變、停擺的消息，從最初要蓋 10.5 代大尺寸面板廠，之後調整為 6 代廠、因為未達到與威州政府承諾的就業標準，無法達到數十億美元獎勵金所需門檻等，均使威州投資案不被外界看好。

除了董事長劉揚偉、副董事長李傑日前親自赴美與威州政府高層、當地重要人士會面外，更傳出鴻海創辦人郭台銘近日將前往美國白宮拜訪美國總統川普，搶救鴻海投資案，也使得威州投資不順的話題再次浮上檯面。

市場人士分析，以鴻海此次增建計畫來看，與之前興建面板廠時不同，此次鴻海是直接宣布與建商簽約，才透露要新建智慧製造中心及高性能資料中心，顯現興建計畫勢在必行，擔憂的變數降到最低。

另外，日前李傑辭去鴻海旗下工業富聯 (FII) 副董座一職，市場解讀，就是為了把重心放在威州投資上，以行動消滅外界質疑的聲浪。

鴻海威州廠預計將於明年 5 月投產，第 4 季開始量產，且除面板外，也會有伺服器、網通、汽車中控系統等產線。