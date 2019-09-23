善用股票投資工具 績效也能跑贏大盤

投資股票，大家都想用合理價格買到好公司，但怎麼做呢？股市達人建議，不妨善用「基本面量化投資」，也就是數據投資，找到台股績優生，並且可以輕鬆掌握買賣點，創造超額獲利。

人工選股落伍了 機器人選股受熱捧

現在投資股票有多難？一來股市亂流多，黑天鵝、灰犀牛事件層出不窮，市場震盪加劇，買賣點更加難以掌握；二來股票標的日益增多，目前台股上市櫃公司已經累積到 1,700 多檔，加上營收、財報數據更新頻繁，產業景氣循環變動也加快，茫茫股海中想找到穩健績優生，難度升高。

單靠人工分析數據決策，已經無法因應現今高度複雜的投資市場，因為人非萬能，不可能懂得所有股票，傳統的投資經理人只能追蹤少數擅長的股票領域做投資，一旦市場不偏愛該類型股票，經理人的績效表現就會相對差勁。

面對選股難題，人工智慧、大數據等技術崛起，可說是幫了大忙。利用電腦分析財報數據，投資人可以運用數據量化模型來輔助決策，快速挑選潛力個股，以解決對產業及財報知識不足的窘境。

懶人選股法 一鍵就能分析股票

如今金融科技 (Fintech) 公司開始將「基本面量化投資」普及到一般投資人，以台灣最早耕耘「基本面量化投資」服務領域的商拓財經來說，其所推出的「優分析」投資平台以普惠金融為出發點，提供各種知名價值投資策略，輔助投資人進行系統化投資，他們不需要看財報，就能輕鬆做到「量化基本面選股」、「財報評分系統」、「股票價值評估」，堪稱是懶人選股法。

舉例來說，一般投資人僅能在熟悉的幾檔股票中，挑選出他認為最棒的股票，但有可能沒有發現到，在相同的投資策略下，其實有其他更好的潛力股值得分析，卻被個人主觀意識所忽略。而「優分析」所提供的財報評分系統，能夠同時掃描 1700 多檔台股個股的長期財報數據，再從中挑出最好的股票，可以彌補傳統基本面投資人的弱勢。

優分析投資平台主要鎖定想從事基本面投資，卻看不懂、或者沒時間分析財報的投資人，讓投資更加省時、省力，也更有效率。投資人只要輕鬆點擊，就能做到「一鍵分析股票」，由電腦自動完成所有公司的財報數據，同時選出潛力股，並提供一組適用的價值評估模型，而且投資數據表淺顯易懂，因而受到投資人喜愛。

跟著達人選股邏輯走 投資小白也能輕鬆買賣

雖然電腦已經可以做到非常智能的分析，不過對於投資新手來說。優分析認為，與其給新手一些艱深難懂的投資模型，不如讓他們仿效投資成功的達人，因為這些達人親身成功驗證，已經確定哪些指標確實有效。

如此一來，想要從事基本面投資的新手能快速上手，並可以充分理解背後的邏輯。所以，「優分析」積極與知名的基本面投資達人合作，將達人分析股票的 SOP 完全內建於程式。使用者只要輸入股票代號，就能做到專業選股、分析及投資價值評估，宛如隨身投資顧問如影隨形。

投資達人：優分析如同投資顧問 隨時在身邊

以目前深受網友喜愛的價值投資達人股魚來說，他是優分析使用愛好者，認為該平台「就像一個投資顧問隨時在身邊」。不僅如此，優分析更與他合作開發客製化的基本面量化模型：「價值 K 線」，將股魚分析股票的流程 SOP 化，投資人透過該模型就能依照股魚的投資步驟，完全自動化財報分析、選股、價值評估，再跟著股魚設定一些關鍵的參數，即可輕鬆完成投資決策，自行決定何時出場或進場。

舉例來說，股魚利用財報數據進行價值投資時，會遵循一定的分析步驟；但其中最重要的就是公司的現金流量，沒有現金流入 (虛盈實虧) 的公司連看都不用看。接著他會分別針對公司的：營業利益成長性 (近四季較去年成長)、本業獲利比重 (靠本業賺錢)、利息保障倍數 (高償債能力)、ROE(高獲利能力) 等條件，由股魚依照指標的重要性賦予權重之後，優分析就能依照股魚的投資 SOP，一次分析 1700 多檔股票，即時找出目前最佳股票。這樣一來，即使數據每天變化，投資人一支股票也不會漏接。

除了股魚之外，優分析也與多位投資達人合作開發客製化的基本面量化投資模型，提供給不同投資屬性的投資人使用，同時量化模型在電腦、手機、平板皆可使用，讓投資人能輕鬆使用。

五位重量級投資達人 教你如何善用數據投資

為了讓投資人更了解基本面量化投資法，優分析預計 11 月 9 日在台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦「股市基本面投資高峰會」，5 位投資達人將分別以「護城河秘訣 讓你不靠爸也能 30 歲累積千萬資產」、「月薪 30K 運用有限資金 創造倍數獲利」、「不看盤卻能穩定獲利 上班族必學」、「原來退休這麼簡單 打造幸福人生下半場」、「我買營建股從來沒賠過」為主題，剖析如何透過優分析投資工具，更加貼近市場行情，並且提前佈局市場優質股。此外，優分析團隊也將到場分享「數位時代來臨，如何找到適合自己的投資方式」，並與 5 位達人進行高峰會談。

今年股市變數多，從美中貿易戰、香港反送中、日韓貿易紛爭等等黑天鵝事件頻傳，導致投資難度不斷增加，預計未來股市動盪會更加劇烈及頻繁，投資人必須審慎評估如何在好的時機點進出股市。股市投資達人建議，不妨可以善用優分析大數據避險投資工具，讓台股投資能夠更為升級，達到趨吉避凶、有效對抗市場亂流的防禦效果。

報名網址：https://forum.uanalyze.com.tw/valueinvestor/

主題：優分析－基本面投資高峰會

時間：11 月 9 日 下午 1:00 開始進場

地點：台北市張榮發基金會國際會議中心 10F 1001 廳