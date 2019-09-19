Uber轉型緩衝最後期限 交部：12月起不合法就開罰

針對 Uber 駕駛人反映來不及考取計程車執業登記證，交通部今 (19) 日表示將給予有條件緩衝期，目前已大量加開考試場次，但必須在 10 月 6 日前報考 1 次，最晚要在 10 月底考取執業登記證，並在 1 個月內應完成計程車牌掛牌，12 月起將全面取締開罰。

交通部次長王國材表示，Uber 可以留下，但與 Uber 合作的人、車都要合法，若 Uber 駕駛要營運計程車，11 月 1 日起，都要有計車執業登記證，12 月 1 日起，將針對不合法的 Uber 車輛開罰。

交通部今年 6 月 6 日修正俗稱「Uber 條款」的汽車運輸業管理規則 103-1 條，對小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者，明確訂定管理機制。

交通部指出，Uber 公司、駕駛人自救會在 6、7 月期初的抗拒、抵制之後，已能回歸理性接受，並積極配合交通部相關轉型措施，但因 Uber 駕駛人表達轉換時間不足，盼能有緩衝期，而計程車業界則提出如期執法的訴求，交通部在權衡雙方意見後，提出緩衝期權宜措施。

交通部表示，9-11 月共辦理 45 場次，預計可容納 21820 人次，有轉職意願的 Uber 駕駛人必須於 10 月 6 日前報考計程車駕駛人執業登記證 1 次，並最晚在 10 月底前考取執業登記證，拿到執業登記證後，1 個月內應完成計程車牌掛牌。

不過，這項緩衝措施也有但書，就是已有轉業意願，且領有執業登記證的 Uber 駕駛，若在取得計程車牌時受刁難，來不及在 12 月 1 日掛計程車牌，則不受緩衝期限的限制。