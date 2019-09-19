〈精測展望〉通吃5G高低頻測試市場 看好明年需求動能強勁

晶圓探針卡大廠精測 (6510-TW) 今 (19) 日發布最新 5G OTA(Over The Air) 半導體測試方案，成全球首家同時可提供 5G 低頻段 sub 6GHz，及高頻段毫米波的半導體測試廠，5G 相關產品近一季開始貢獻營收，目前占比約 5%，其中中國客戶就高達 5 成，看好明年 5G 市場將快速成長，需求推升下，營運動能將更強勁。

總經理黃水可表示，目前正是 5G 低頻段 sub 6GHz 相關半導體產品，進入旺季量產時期，近期營運成績，也反映 5G 低頻段 sub 6GHz 半導體測試的需求暢旺，除低頻段外，5G 高頻段毫米波 OTA 半導體測試方案也正式發布，精測今年取得 5G 低頻段測試訂單後，也加快腳步跨入高頻段測試市場。

黃水可表示，5G 相關產品從近一季起貢獻營收，目前占比約 5%，訂單包括國內外客戶，雖然目前比重仍不高，但不少研調機構陸續調高明年 5G 手機出貨預估，看好明年需求持續成長，營運動能將更強。

除東北亞地區客戶外，精測也正與其他客戶密切接觸，目前訂單仍以中國客戶占最多，比重達 5 成。

據統計，精測每年提撥的研發費用，占年營收比重近 2 成，研發人員占總員工人數比例達 34%，黃水可表示，研發實力的累積，才能讓精測快速跟上 5G 商用腳步，為半導體產業鏈各環節客戶，進行 5G 低、高頻段的訊號測試。