聯邦快遞老董看衰經濟 Cramer：這是我長期以來聽到最令人沮喪的說法

聯邦快遞 (FDX-US) 董事長兼執行長 Fred Smith 在財報法說會上，對全球經濟發表了相當悲觀的看法，震撼了知名財經節目主持人 Jim Cramer。

Jim Cramer 週三表示，「這是長時間以來，我聽聞關於經濟最令人沮喪的呼籲。基本上，Smith 暗示這種全球放緩的現象也會進入到美國。」

聯邦快遞在前一日晚間公布財報後，週三重挫近 13%，該公司將其季度獲利和營收未達預期歸咎兩大原因：中美貿易戰和亞馬遜 (AMZN-US) 從顧客變成競爭敵手。聯邦快遞也調降了 2020 財年全年財測。

在法說會上，Smith 形容，「與現在全球現況來比，美國消費者和美國經濟就宛如是在墳場上狂歡。」

此外，CNBC 週三報導指出， AT&T (T-US) 董事長兼執行長 Randall Stephenson 週二在高盛會議上也發表了類似看法。

「美國企業相當仰賴出口和貿易，但現在美國和兩大貿易夥伴的關係冰凍，一個是重訂 NAFTA，一個是與中國大打貿易戰，因此企業信心開始下滑，這一點也不令人意外，這就是我們看到的事，現在企業信心正在閃黃燈。」

「我不認為我們邁向經濟衰退，但鐵定會放緩，這種放緩的現象不可能只出現在企業信心，最終卻不蔓延到消費者身上。」