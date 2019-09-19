能源盤後—沙國加速復原 美庫存意外上升 原油連挫2日

原油期貨繼前一日大跌後，週三交易繼續下挫，係因沙國生產水準復原速度較預期快速，且美國官方報告顯示，在連續 4 週下降後，上週美國原油庫存增加。

稍早交易時間，由於美伊緊張局勢升級，原油期貨削減部分跌幅。

週三下跌力道也來自 Fed 降息，因 Fed 降息 25 個基點，美元走強，美元計價的商品下跌。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.23 美元或 2.1%，收每桶 58.11 美元。前一日跌幅 5.7%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 95 美分或 1.5%，收每桶 63.60 美元。前一日跌幅 6.5%。

美伊緊張局勢升級

川普總統在推特上宣布，他已經下令財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 「大幅增加」對伊朗的製裁，此消息助使油價收回稍早部分跌幅。

美國情報顯示，伊朗是上週六沙國 Abqaiq 原油加工廠和 Khurais 油田遭襲擊事件的軍事集結地。道瓊報導，沙國國防部週三表示，伊朗應對該襲擊事件負責。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王子週二表示，阿美公司已讓受創的產線工作復原 50%，預計 9 月底之前就能回到 980 萬桶 / 日的正常產量。根據華爾街日報，沙國目前使用儲備原油對應客戶需求，且已以受攻擊前的供應水準供貨給顧客。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 表示，「自本週起的混論局面以來，雖然這些保證已讓市場冷靜下來，但即使沙國的供應完全恢復，地緣政治風險的溢價預計仍將持續。這些攻擊顯示出，全球關鍵供應的脆弱性，也令人擔心未來是否還會再發生類似的攻擊。此外，中東之間以及美伊之間的緊徵局勢更加升級，帶來進一步的風險。」

EIA 報告

石油交易者也對美國原油供應報告做出反應。EIA 週三公布，9 月 13 日止的一週，美國原油庫存增加 110 萬桶。

根據 S&P Global Platts，分析師先前預期該週原油庫存下降 200 萬桶。API 週二公布原油庫存增加 59.2 萬桶。

另外，EIA 報告也顯示，上週汽油庫存增加 80 萬桶、蒸餾油庫存增加 40 萬桶。 S&P Global Platts 調查顯示，分析師原預期汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

其他能源交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.6577 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 1.9733 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.12%，收每百萬 Btu 2.637 美元。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存報告，分析師預期上週天然氣庫存增加 760 億立方英呎。