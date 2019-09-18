美債短暫拋售潮過後 多頭軍團又重新聚集

美債上周遭到無情拋售，不過，摩根大通周二公布調查顯示，目前債券投資者對美國較長期公債看多程度，卻是七月底以來最高。

受到中美可能達成貿易協議的樂觀看法激勵，美債殖利率全面上漲，10 年期美債殖利率上周上漲近 35 個基點，創 2013 年 6 月以來最大周漲幅，並一度觸及六周以來高點 1.908%。

10 年期美債日線圓。(來源：Investing 網站)

iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 上周下跌 6.2%，這是自 2016 年 11 月 11 日當週 7.4% 跌幅以來的最大跌幅，主因是當時美國總統大選結果出乎市場意料，促使股市大漲，美公債遭遇無情拋售潮。

分析師指出，上周美國公債遭拋售的主要催化劑是一系列優於預期經濟數據，促使交易員對賭聯準會降息步伐將放緩，此外，消費者物價指數高於預期，通膨風險增溫也引發債券殖利率反彈。

但在上周美債拋售潮過後，摩根大通本周所做的調查中，做多或加碼美國長期公債的投資者，較做空或減碼的投資者多出 10 個百分點，為 7 月 29 日以來新高。

而在一周前，投資者做空或減碼者則是比做多或加碼者多出 4 個百分點。

周三 10 年期和 30 年期美債殖利率分別下跌 2.7 和 2.5 個基點，本周以來分別下跌 11.4 和 12 個基點。