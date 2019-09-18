日本樂天有意收購Lamigo 領隊鬆口證實：明日對外說明

中職 Lamigo 桃猿隊 7 月啟動轉賣相關程序，日媒今 (18) 日報導，傳出樂天集團有意收購，球壇相關人士指出，目前樂天與 Lamigo 交涉順利，對此，領隊劉玠廷鬆口證實確實有這麼一回事，預計明 (19) 日將召開記者會對外說明。

針對日本樂天收購 Lamigo 傳聞，領隊劉玠廷今天鬆口表示，確實有這麼一回事，樂天方面即將在近期公布細節。若收購案成真，樂天將是首支在台灣、日本都擁有職棒隊伍的企業。

根據日媒「sanspo.com」報導指出，日本電商巨頭樂天 (Rakuten) 2018 年營收超過 1 兆日圓，折合新台幣近 2900 億元，近年來在體壇影響力逐漸擴大，包括成為西甲巴塞隆納、美國 NBA 金州勇士贊助商。

樂天旗下擁有日職東北樂天金鷹隊，台灣球員宋家豪目前站穩一軍，表現出色，另外，左投王彥程也在 8 月中旬順利加盟樂天金鷹，成為台將第 4 人。

報導指出，有球壇相關人士指出，樂天與 Lamigo 的收購談判，目前進行得很順利。

報導也指出，Lamigo 桃猿隊是一支強隊，曾連續 2 年獲得中職總冠軍，擁有龐大的年輕球迷，且旗下的 LamiGirls 啦啦隊也相當受歡迎。不過，母公司 La New 製鞋本業的資金已難以負荷球團的營運支出，今年 7 月傳出啟動轉賣程序，其中有多位日本買家進行接洽，最後可能由樂天集團出線。