大立光Q3旺季動能強 惟外資看法不同調

光學鏡頭廠大立光 (3008-TW) 8 月營收衝破 60 億元，外資出具報告指出，大立光今年旺季動能明顯，主要受惠蘋果及華為訂單，估第 3 季營收可望季增逾 3 成，上調目標價至 5400 元，不過，也有外資指出，大立光第 4 季恐處於 5G 手機過渡期，成長動能停滯，因此給予中立評等，目標價僅為 4000 元。

外資表示，大立光今年第 3 季蘋果訂單就有 3 款，去年同期僅 2 款，同時，中國手機廠 5G 產品競爭激烈，華為欲先搶占市場，拉貨力道最明顯，在 2 家大廠訂單支撐下，大立光今年第 3 季旺季效益可期，估營收上看 184 億元。

外資指出，大立光正瞄準韓國大廠三星高階訂單，逐步擴大產能，搶攻更高市占率，同時改善營收結構，平衡不同客戶間季節性訂單，包括蘋果及華為，以保持高成長率及毛利率。

不過，也有外資認為，大立光明年第 1 季手機大廠推出 5G 手機前，可能因處 4G、5G 手機過渡期，導致消費終端疲軟，加上中國手機銷售停滯，恐造成第 4 季營收下滑，預計下半年新 iPhone 銷量較去年同期減少 25%，連帶拖累大立光下半年營收成長停滯，約與去年持平。

整體而言，外資認為，大立光 2020 年將迎來 5G 龐大手機更換潮，加上銷售單價提高，營運表現看增，同時，因大立光在鏡頭領域上仍維持領先優勢，對手在短時間恐難超越，因此給予買進評等，目標價上看 5400 元。