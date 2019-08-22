大立光、華碩、元晶等140家徵才7800人 月薪最高上看12萬元

台北市勞動局今 (22) 日表示，將在 8 月 24 日舉辦就業博覽會，參與廠商包括大立光 (3008-)、華碩 (2357-TW)、互盛 (2433-TW)、南亞 (1303-TW)、統一超 (2912-TW)、永豐銀等共 140 家綜合產業企業，預計釋出逾 7800 個工作機會，平均月薪約 4.1 萬元，最高上看 12 萬元。

勞動局指出，徵才廠商中，太陽能廠元晶 (6443-TW) 徵求製程輪班工程師及設備輪班工程師，以最高月薪 12 萬元來吸引人才；十五點公司 (寬巷子)，也開出 8 名月薪 7-12 萬元的駐海外儲備店經理，鎖定專科以上畢業，具 10 年管理經驗的人才。

另外，像是海霸王餐廳祭出 8 萬元徵求高階人資主管 4 名；亨昇公司開出 6 萬元誠徵駐越南的針織廠廠長，勞動局分析，這些職缺內容除了薪資水準頗高之外，都希望網羅有一定工作經驗的人才，對於具豐富社會歷練的中高齡求職者而言，更是一大利多。

勞動局表示，本次徵才的上市櫃公司共 35 家，包括像是炎洲 (4306-TW)、台玻 (1802-TW)、健策 (3653-TW)、欣興 (3037-TW)、燿華 (2367-TW)、金像電 (2368-TW)、王品 (2727-TW)、錢櫃 (8359-TW)、全家 (5903-TW) 等。

參與廠商產業別共有 10 類，其中，住宿餐飲業最大宗占 27.86%，提供 2242 個工作機會，平均薪資 33K；第二多的製造業占 25.71%，提供 1574 個工作機會，平均薪資 39K；第三多則是批發及零售業占 16.43%，平均薪資 34K。

勞動局表示，台北市是六都中老化指數最高的城市，早在 2015 年已邁入高齡社會。台北市就業服務處於 8 月 24 日上午 10 點 30 分至下午 4 點，在圓山花博爭艷館舉辦「青銀共事亮起來」就業博覽會，盼以開發青銀共事分工合作的型態，達到活化中高齡及高齡者勞參率，充分運用人力資源。