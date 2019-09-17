擔憂產油減少衝擊經濟 沙國央行：隨時可對市場注資

沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲，沙國央行表示已經做好準備，若後續影響衝擊到沙國經濟，將對金融體系注入流動性。

彭博社報導，沙國央行行長 Ahmed Abdulkarim Alkholifey 周二 (17 日) 對媒體表示，該國手中的淨外匯資產超過 5000 億美元，當局隨時都可以介入市場。雖然如此，但沙國並不打算改變釘住美元的匯率政策。

雖然央行並不認為沙烏地阿拉伯真的會出現流動性短缺，「但我們總是關注著尾端風險。」Alkholifey 表示。

上周六 (14 日) 沙特阿美煉油廠遭遇襲擊，讓沙國原油產量砍半，不但影響全球原油市場，也讓沙特阿美掛牌上市工作再添險阻。且煉油廠停止運作的時間愈長，對該國出口收入的影響就愈大，同時也會對沙國金融體系的流動性帶來更多壓力。

沙國央行先前也曾對市場注資過。3 年前油價走低時，沙國央行曾對該國銀行體系注資 200 億里亞爾 (約 53 億美元)。

現在就要評估攻擊行動對經濟的衝擊還有點言之過早，不過沙國央行對經濟的預估，與國際貨幣基金會 (IMF) 稍早發布的展望相去不遠。IMF 預估，沙烏地阿拉伯今年 GDP 成長將放緩至 1.9%。

沙國貨幣政策也偏向寬鬆，今年 7 月才剛調降基準利率 1 碼，目前利率為 2.75%。Alkholifey 說，他們會嚴密關注全球利率變化，如果利率下降，會為經濟帶來成長的原動力。