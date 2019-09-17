手遊《龍族幻想》明上市 目標月營收破億元 智冠掌金流可望受惠

始祖鳥互動娛樂所代理的旗艦級開放世界 MMORPG 手遊《龍族幻想》，將於明 (17) 日在台港澳雙平台正式上線，該款手遊在中國表現優異，始祖鳥目標在台港澳上市後，首月營收將超過新台幣 1 億元，該款遊戲由智冠 (5478-TW) 負責通路金流，並操盤網路行銷業務。

《龍族幻想》是由中國遊戲大廠祖龍娛樂開發的手遊，改編自知名小說《龍族》，以 Unreal Engine 4 引擎打造出媲美家機品質的遊戲畫面，透過沉浸式的劇情體驗及極致絕美的畫面，打造人類與龍族共存的真實遊戲世界。

始祖鳥互動娛樂執行長錢幽蘭表示，該款手遊 6 月 17 日在中國騰訊平台上市，成績十分優異，曾寫下手遊排行榜冠軍，目前也都穩定維持排行榜前五名上下的成績，此次在台港澳推出，預先登錄人數表現也亮眼，目前目標 1 個月內下載量達百萬人，月營收超過新台幣 1 億元。

智冠為始祖鳥娛樂合作夥伴，此次除負責通路金流外，也協助操盤部分數位廣告行銷業務，錢幽蘭說，現在手遊時代的行銷，與端遊時代大不相同，盼能透過智冠行銷經驗，觸及更多受眾。

智冠旗下中華網龍 (3083-TW) 重量級 MMORPG 手遊力作《黃易 M》，預計年底前上市，法人看好該款遊戲上市後的表現，屆時也可望挹注智冠營收。

對於下半年展望，董事長王俊博表示，目前集團正全力動員，力拚《黃易 M》趕在 12 月上市，若能成功在年底前推出，下半年營運將有機會優於上半年。