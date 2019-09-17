2018年全球前十大SSD模組廠品牌 威剛穩居第二

研調機構集邦科技旗下記憶儲存研究 (DRAMeXchange) 公布去年全球 SSD 模組廠自有品牌通路市場出貨排名，調查顯示，去年全球通路 SSD 出貨量約 8100 萬台，年增近 50%，前三大模組廠自有品牌分別為金士頓、威剛 (3260-TW)、金泰克 (Tigo)。

從 SSD 整體通路市場來看，Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel 等 NAND Flash 原廠，去年占 SSD 整體通路市場比重約 35%；SSD 模組廠出貨量占比近 65%。

TrendForce 指出，前十大模組廠占市場比重達 60%，金士頓穩居第一，市占高達 25%，除排名第一的金士頓，其他九大廠市占率均相當接近。排名第二的威剛，因品牌價值加上產品零售價格彈性大，且積極經營歐、美、日、韓等市場，市占率達 7%。金泰克的 SSD 產品銷售以中國市場為主，市占穩居第三、達 6%。

除前三名外，進入榜中的台廠包括第七名的創見 (2451-TW)、第十名的光寶科 (2301-TW)，去年皆以獲利品質較穩定的 OEM 市場為主要銷售市場。創見主打獲利佳且訂單穩定度高的工控 SSD 市場，光寶科旗下建興電，則是將資源移至 Enterprise SSD 市場，但 2 家公司去年在通路市場的市占率，都較 2017 年下滑。

反觀中國廠商包括影馳、台電、七彩虹、士必得、聯想等，去年策略皆以深耕中國通路市場為主，除利用自身在電競市場，及對中國通路的掌握度高的優勢外，也將 SSD 組裝外包給 ODM 廠商，以維繫良好合作關係、降低生產成本。此外，看好中國品牌廠商龐大成長潛力與高度靈活的經營彈性，也讓 NAND Flash 原廠在價格與供貨上，都願意給予更多支援。

TrendForce 指出，台廠保守，中國廠商相對積極，在同時面臨 NAND Flash 大跌與供貨充足等有利環境下，中國廠商市占表現優於台廠。2019 年中國品牌廠商預估將持續占據前十大多數席位，但產業將進入洗牌的局面，預估二、三線品牌廠商將逐漸難以生存。