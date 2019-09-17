大飲重編財報去年每股虧損1.58元 下市危機尚未解除

生產蘋果西打的大西洋飲料 (1213-TW) 今 (17) 日發布重大訊息指出，董事會已通過重編的 2018 年財報及今年最新財報，重編後稅後虧損 擴大為 8958 萬元，每股虧損 1.58 元；由於大飲財報還須送證交所與金管會等主管機關審核，若主管機關有疑義，將與會計師說明，因此仍難說解除下市危機。

大飲也表示，今年上半年營收 2.26 億元，稅後虧損 2299 萬元，每股稅後虧損 0.41 元；依照大飲公布的簡明損益表，重編前去年稅後虧損 6240 萬，每股虧損 1.1 元。

大飲指出，新任會計師對土地交易鑑價更謹慎，花了較長的時間重編財報，接下來將把財報送證交所、金管會等主管機關，如果順利，就能夠恢復交易、避免下市，但如果主管機關仍有疑義，將與會計師再進行努力說明，下市危機仍不能說完全解除。

大飲目前揭露僅為財報簡要損益表，但整體財報仍未揭露，大飲指出，對於重編的去年財報資料及今年最新財報，正在上傳中。

大飲去年與關係人土地交易案，包括高雄、台南及新北市新店等相關資料交代不清，財報遭會計師出具「無法表示意見」，4 月 8 日起遭暫停交易，大飲在新委任會計師後，今日經董事會通過新財報。

大飲趕在 9 月 19 日金管會最後期限前完成財報，資深會計師表示，目前無法取得完整大飲去年及今年上半年財報完整資料，難窺其資產負債等全貌，也看不到會計師審核加註的意見，對於大飲透過重大訊息表示完成財報重編，會計師對此表示，「無法表示意見」。

大飲 4 月 8 日起遭交易所暫停交易，若遲未能提出會計師簽證財報，最快恐於 10 月 8 日下市，金管會對於大飲一再拖延財報，也限定大飲需在 9 月 19 日前重新上傳。

大飲表示，如果主管機關仍有疑義，將與會計師再進行努力說明，下市危機仍不能說完全解除。

大飲 5 月 29 日召開股東會，因出席股數僅 1.27% 而流會，大飲預計將在 10 月 3 日再度召開股東會，向全體股東提出包括財報等議案報告。