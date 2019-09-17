百威亞太重啟香港IPO 預計募資合計70億美元

百威英博 (Anheuser-Busch InBev NV) 重啟百威亞太在香港的 IPO 計畫，據知情人士表示，本次 IPO 預計募資近 50 億美元，並藉由增發選擇權融資額，再集資 20 億美元，招股價格介於 27-30 美元之間。

公司預計在本月 23 日定價，30 日掛牌，並於週二 (17 日) 下午 17:00 召開記者會對外說明。

知情人士表示，公司在 7 月時的計畫，是尋求募集近 98 億美元的資金，不過新的 IPO 構想，發行股票募資的金額約為 50 億美元，僅最初計畫的一半左右。

在原本的 IPO 計畫遭擱置一星期後，百威將澳洲業務以 113 億美元價格，賣給朝日集團控股有限公司。

百威亞太重啟 IPO，勢將給香港交易所帶來提振，眼下香港正因持續的反政府抗議和美中貿易戰所困擾。以 50 億美元的籌資規模來看，百威亞太的 IPO 將成為今年全球第二大，落後於 Uber Technologies 5 月份的 81 億美元 IPO。

德勤中國香港主管 Edward Au 表示，如果百威順利 IPO，料將對香港的資本市場產生積極影響，有利股市，也能為即將到來的小規模股票銷售鋪平道路。

知情人士稱，發行計畫的細節仍可能有變化，百威英博的一位代表不予置評。