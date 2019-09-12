百威亞太重啟香港IPO 港幣喜刷一個月新高

百威英博 (AB InBev) 週三 (11 日) 宣布，將重新探討百威亞太在香港交易所上市的可能性，並於 12 日在港交所網站更新了「聆訊後資料集」，這意味著已擱置 2 個月的百威亞太 IPO 已正式重啟。

隨著此一新聞事件，港幣兌美元週四 (12 日) 早盤聞聲上漲 0.09%，至 1 美元兌港幣 7.8315 元，創下一個月新高；市場分析，由於港股的大型 IPO 往往會吸走流動性，因為投資者為認購股份，會準備現金買入港幣。

美元兌港幣日線走勢圖 圖片：investing.com

百威英博在公告中指出，重啟的 IPO 申請涉及讓除澳大利亞業務外，百威亞太的少數股權上市，但公司也表示，無法保證交易是否能夠完成。

百威在今年 7 月初原本在香港已經啟動 IPO，預計募資達 764.47 億港元，但隨後於 7 月 13 日宣布擱置上市計畫，因未能找到足夠的買家。

百威靠著併購建立了龐大的集團，並得以降低成本，成為全球最賺錢的主要釀酒商，營業利潤率是最接近對手 Heineken NV 的兩倍以上。但併購也造成高達 1000 億美元以上的債務，使他們希望透過分拆亞太部門，在香港 IPO，以安撫股東，同時力保至少不被降評。

根據港交所的上市流程，由於百威亞太此前已通過上市聆訊，而且還在有效期內，百威亞太最快下週就可以開啟上市路演。