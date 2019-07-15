【馮冠華專欄】百威亞太取消上市對港股不利

7 月 15 日推介 - 中金公司（3908）

1）昨天港股市況總結：恆指週五反覆靠穩，指數低開 32 點後最多曾倒升 171 點，高見 28604 點；但及後升幅有所收窄，最終收報 28472 點，上升 40 點。成交方面，金額按日下跌約 7% 至 624 億。港股通南下總成交額按日下跌約 8% 至 67 億，流向仍是淨流入，金額回升至 11 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 15 億。藍籌 24 升 22 跌 4 持平。



板塊方面，本地地產及內險表現較好。做空方面，佔大市成交微升至 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 40:60，重貨區方面，熊證仍在 29050-29099，牛證也維持在 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28494 點，下跌 45 點，高水 22 點。港股 ADR 下跌 15 點，相等於恆指 28455 點。

簡評：恆指五連跌後三連升，但大市成交仍持續低迷，指標上亦無特別啟示，筆者估計恆指仍有待突破 28000-29000 這大型上落區，無獨有偶，牛證和熊證的重貨區也是分別在 28000 和 29000 點附近。而上證也像是在 2900 至 3000 點徘徊。週五美股三大指數再創新高，原因又是減息憧憬；注意美股的成交量也低於平均值，上升也不見得全面，而是依靠多隻巨型科技股。以歷史新高迎接普遍不被看好的第二季業績期（見點 3），美股的風險確實也不少。



一如前幾天，美股週五的上漲，沒有令恆指夜期及 ADR 受惠；加上本地週未又見多次示威遊行，而更令市場氣氛受負面影響的，莫過於百威亞太 (1876) 取消上市的決定，投資人對後市或更加審慎，甚至悲觀，而藍籌中的港交所（388）應會面對不少沽壓。

市況無明顯方向，讀者可留意績優股，上星期提及的醫思醫療（2138）、必瘦站（1830）及大家樂（341）正是業績後不斷創新高。週五盤後多隻水泥股發佈盈喜通告，板塊應有追捧。



另外，從上半年的公司數據顯示，中資劵商、內房、內險、內銷及物管股的業績應全有不俗的增長，相比之下，中資劵商的股價較有吸引力，且有 7 月 22 日起科創板激活股市這催化劑，中信（6030）和中金（3908）仍是筆者建議留意的股份。

2）美股上週五市況總結：美股三大指數續創新高，當中道指上升 244 點或 0.90%，標指和納指則分別上升 0.46% 及 0.59%。標指更是首次收市高於 3000 點。十年期債息回落至 2.124%，美滙指數下跌至 96.72。紐約期油最新報 60.39 美元。

3）美股業績期本週開鑼，摩根大通、高盛等多間大型銀行，以及 Netflix、微軟等科網巨企，將先後公布今年次季業績。金融數據分析公司 FactSet 數據顯示，114 間企業對次季的業績預測中，77% 屬負面。FactSet 預測數據顯示，期內標指企業整體盈利料跌 2.9%。另外，中國今天將公布多項經濟數據，包括第二季 GDP、6 月工業生產、固投、零售、失業率等。其中，路透調查顯示，機構普遍預期二季度 GDP 按年增長放緩至 6.2%，較一季度回落 0.2 個百分點，全年 GDP 增速也將是 6.2%。（經濟日報）

4）新加坡《海峽時報》13 日報道，馬來西亞政府早前單方面要求滙豐銀行把當地的中國石油分公司逾 10 億令吉（約 19 億港元）資金，轉移至該國財政部全資擁有的能源企業帳戶。中石油指一直遵守馬國法律，對未經知會被轉移資金一事感到困惑。 據了解，中石油與 SSER 曾有 2 項石油管道鋪設合約，價值 94 億令吉（約 178 億港元）。但馬來西亞財政部長林冠英去年 6 月指工程只完成 13%，政府已支付 84 億令吉（約 160 億港元），而項目工程、採購及施工等合約於去年 8 月已終止。CPP 此前曾指，將與馬來西亞商討取消項目的賠償。 （東方日報）

5）個股訊息

盈喜股：



中國建材 (3323) - 中期盈利按年增加超過 50%，主要是集團按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅增加；水泥價格上漲及銷量增加。

西部水泥 (2233) - 中期錄得純利適度增加。

金隅集團 (2009) - 中期盈利按年增長 8% 至 29%。

中信証券（6030）- 中期盈利按年增長 15.83%。

中化化肥 (297) - 中期盈利按年增長 35% 至 55%。

中聯重科 （1157）- 中期淨利潤同比升幅 172% 至 212%。公司指，主因地產、基建等行業需求上升，以及銷售費用率下降。（信報）

盈警股 ：

金斯瑞生物 （1548）- 半年盈轉虧。

三江化工（2198）- 半年純利減少 80% 至 90%。

鞍鋼股份 (347) - 中期盈利按年下降 67%。

東江集團 (2283) - 中期盈利按年下降不多於 20%。

上海集優 (2345) - 中期利潤跌幅介乎 38% 至 42%。

龍記集團 (255) - 中期溢利按年下跌 40% 以上。（信報 + 明報）



特步國際（1368）公布，截至今年 6 月底止第二季銷售情況，同店銷售增長較去年同期比較有低雙位數升幅；包括線上及線下渠道的零售銷售增長則超過 20%。期內，零售存貨周轉約四個月，貨品折扣約有 75 折至 8 折。（明報）

6）新股訊息：百威英博（AB InBev）宣布，取消分拆亞太業務分支百威亞太 (1876) 在香港上市的計劃，原因是市場環境影響。所有申請人的退款將於週三或之前寄出。根據 Dealogic 資料，這宗將是有紀錄以來第三大的取消招股個案。（信報 + 經濟日報）

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