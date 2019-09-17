穆迪宣布：下調香港展望至負面

穆迪投資者服務公司週一 (16 日) 將香港 Aa2 發行人評級的展望從穩定調整為負面，理由是抗議活動破壞香港作為貿易和金融中心吸引力的風險上升。

穆迪表示，眼下的抗議活動對政府及政策有效性的破壞程度可能超出其先前評估，並有損香港信用基本面。

Markit 香港 PMI 圖片：Bloomberg

不過，穆迪仍確認香港 Aa2 的長期發行人和高級無抵押債務評級，稱這反映了香港強有力的緩衝能力，因其擁有最少的政府債務和龐大的財政與外匯存底 。

穆迪在聲明中表示：「雖然目前的僵局結果如何仍存在高度不確定性，但持續時間越久，港府當局應對的風險就越大，而且應對措施將彰顯出與中國的制度聯繫收緊，並預示香港自身行政和司法機構的可預測性下降。 」

香港財政司司長陳茂波回應稱，過去數月來，香港金融市場和銀行體系一直運作如常。

陳茂波表示：「聯繫匯率制度運作良好，銀行資本充裕，流動性管理穩健，無顯著資金流出港元或銀行系統的情況，港幣和美元存款規模維持穩定。 」

陳茂波在聲明中稱：「我們不認同穆迪以近期社會事件或削弱香港制度優勢為由，將香港的評級展望下調至負面之決定。」

本月早些時候，惠譽也是自 1995 年以來首次調降香港的長期外幣債務發行人評級，惠譽當時表示，香港的政治動盪引發對其治理的質疑。

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