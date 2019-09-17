傳華為Mate 30面板棄京東方、擁抱LGD

韓媒報導，華為 Mate 30 系列將不再向京東方採購軟性 OLED 面板，並改向 LGD 採購。

該報導指出，華為即將在週四 (19 日) 發表 Mate 30 系列手機，螢幕兩側的曲面弧度接近 90 度，先前只確定 Samsung Display 為 Mate 30 系列生產 OLED 面板，最近再傳 LGD 也將加入供應面板的行列。

在硬式 OLED 面板方面，華為採用 Samsung Display，而在軟性面板方面，華為主要依賴 LGD 和京東方。

但根據消息人士傳出的訊息指出，京東方這次可能無法取得華為 Mate 30 系列訂單。

對此消息，京東方 A 董事長秘書室回應，Mate 30 系列產品目前還未正式發布，而且京東方無法替客戶發表任何有關產品的消息，一切以華為公布的為準。

但是京東方 A 董事長秘書室強調，華為 P30 pro 以及 Mate 20 系列相關面板過去都是由京東方提供，且華為是京東方特別大的客戶，跟華為合作一直很順利。

(圖片: AFP)

此外也有消息指出，由於京東方第六代軟性 OLED 的產量不足，及市場需求不如預期影響，該產線將進行減產。

依原訂計劃，京東方將提供華為折疊螢幕，但近期卻傳出京東方計劃延期成都 B7 線第三期投資計劃，這可能也意味著華為折疊螢幕手機也將延後推出。

Counterpoint Research 預測指出 2019 年全年的折疊手機出貨量約為 40 萬台，不及年初預測值的四分之一。