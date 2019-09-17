鴻家軍壓盤、台塑四寶一日行情 台股挑戰10900點被絆倒

沙國油田遭受攻擊，地緣衝突再起，美股四大指數今 (17) 晨全數收跌，但台股今日不畏利空，以小高盤開出，衝過 10900 之上，上檔反壓隨即湧出，拖累大盤的族群以鴻海、鴻家軍為主，台塑四寶也只上演一日行情，使得加權指數翻黑震盪。

全球風險隨中東緊張局勢加劇，美股四大指數收低，台股 ADR 全軍覆沒，道瓊在連續 8 個交易日上漲後止步。

正因為沙國最大產油區遭到攻擊，估計將衝擊全球原油供應，受波及比重高達 5%，台股塑化股今天續揚，中石化、聯成、台聚、亞聚、恆大、南亞都持續上漲，但是明顯可見多為塑化二線股表現，台塑四寶中的台塑、台塑化、台化更是小跌。

鴻海集團創辦人郭台銘昨日深夜拋出不選總統的震撼彈，並表達「對不起，我讓你們失望了！」此反映到今天鴻海股價，也是湧出失望性賣壓，鴻海開盤就跌超過 1%，一口氣跌破 5 日線、10 日線，外資在連買鴻海 11 天之後，今天操作將動見觀瞻。

鴻家軍也一片綠油油，正達、群創、亞太電都下挫超過 2%，建漢、京鼎、台揚、鴻準、廣宇也都跌逾 1% 表態。

蘋概三王除了鴻海下挫，大立光也跌約 1%，台積電也開高走低。

盤面上逆勢走揚族群落在被動元件和 DRAM 股，被動元件部分，智寶亮燈漲停，蜜望實也勁揚超過 5%，大毅也漲超過 4%，國巨、華新科、信昌電、華容、日電貿、禾伸堂等都有 1-2% 漲勢，表現最帶勁。而記憶體後市看俏，DRAM 股南亞股強漲超過 5%，華邦電也漲超過 2%。