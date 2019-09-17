鹹魚翻身！能源股週一笑了 華爾街如何操作此回漲勢？

由於沙國石油生產關鍵設施週六遭襲，今年表現最差的能源股週一交易飆漲。

S&P 石油和天然氣生產 ETF 大漲 10% 以上，創下今年以來最大單日漲幅，同時 S&P 能源產業也走出熊市，創下今年最棒交易日。

沙國的 Abqaiq 工廠及其 Khurais 油田在週六遭襲擊後，原油價格飆升，漲幅一度達 19% 之多，為史上最大盤中漲幅，終盤收斂至約莫 15%。估計該次攻擊將讓沙國原油產量減少 570 萬桶 / 日，相當於全球每日供應量 5% 以上。

石油探勘 & 生產公司

花旗能源分析師 Scott Gruber 稱，能源產業的漲勢是由中小型原油探勘公司領導，因為這些中小型能源股遭嚴重賣空，包括 Extraction Oil & Gas (XOG-US) 和 Whiting Petroleum (WLL-US)，這兩家分別飆漲 25% 和 44%。

由於石油探勘公司的債務日益龐大，因此他們的股票在能源產業內向來風險較大，高盛能源分析師 Brian Singer 建議，想趁這回漲價操作一番的投資者應聚焦那些石油對沖有限且石油產量比例高的公司，具有這樣特質且獲高盛評比為買進的股票包括 Brigham Minerals (MNRL-US)、Murphy Oil (MUR-US) 和 Continental Resources (CLR-US)。

海上鑽探公司

油價飆漲同樣是海上石油探鑽公司的福音。Transocean、Valaris (VAL-US) 和 Diamond Offshore Drilling (DO-US) 週一均飆漲 10% 以上，Gruber 指出，這是因為這些股票先前都遭嚴重賣空，所以週一都經歷一場大量的空頭回補反彈。

「除非這回地緣政治風險造成的中斷延續更長的時間，否則長週期的海上活動沒有影響，且結構面仍存在供應過剩的現象，因此這回海上探鑽股的反彈力道可能會在其他子產業之前消退。」

在所有探鑽公司中，高盛特別強調 Kosmos Energy(KOS-US) 「處於有利地位」，可能年底前在油價上升帶來正面影響之前，該公司會進行資產出售。週一該公司股價漲逾 9%。

石油巨頭

在各石油巨頭中，高盛預期，這回沙國石油中斷對 ConocoPhillips (COP-US) 公司的推升力道最大，因為今年該公司相較同業表現不佳。週一 ConocoPhillips 大漲近 7%。

「由於在較低的原油環境中，出現強勁的自由現金流，所以我們也看到該公司邁向 11 月份分析師日這段路上有很正面的鋪設。」

Singer 補充，加拿大石油公司也將受益。由於高槓桿，加拿大自然資源公司可能會出現「不成比例的股票反應」，週一該公司股票大漲 9%。

煉油廠

幾家歡樂幾家愁，由於美國許多設施仰賴沙國在內供應的重質原油，所以煉油公司股票受到此回沙國襲擊事件的衝擊，股價下挫。

進口沙國原油的煉油廠中，PBF Energy (PBF-US) 和 Valero Energy (VLO-US) 週一重挫，前者大跌 8.9%，後者一度下跌 7%，最終收斂跌幅至 3.67%。

「對煉油廠來說，沙國生產中斷的延續時間將是評估此回事件金融衝擊程度之關鍵。此外，任何原油中斷的事件發生時，內陸煉油廠短期內可能較受保護，因為他們採購來源較偏重國內。」