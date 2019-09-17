記憶體後市看俏 外資上調南亞科目標價

外資出具最新報告，針對記憶體產業分析指出，庫存去化與價格下滑已進行一段期間，明年景氣可望好轉，點名看好南亞科 (2408-TW) 未來將隨產業週期回升，加上智慧型手機、資料中心需求上揚帶動，估南亞科 2020 至 2021 年營收將逐步反映，點名看好並上調目標價至 100 元。

外資分析， 美光與 SK 海力士今年都減少產能供給，不過今年整體需求約僅成長 10 至 12% ，小於供給量成長，因此今年記憶體仍處庫存去化階段。

展望未來，外資認為，記憶體需求將在 2020 年成長 15% ，同一年供給成長約 12% ，需求面主要受 5G 手機、資料中心需求回升帶動，另外產業庫存回穩，預計 2020 年下半年起記憶體產業將供不應求，報價也將明顯。

其中，手機記憶體中，每台手機 DRAM 容量將從 2019 年的 5.09GB 成長至 2020 的 5.64GB，漲幅 11%，驅動 2020 年手機用的 DRAM 成長 15%。

記憶體市場目前由美光、三星與 SK 海力士佔據 96% 市場，南亞科由於專注在利基型記憶體市場，相對其他廠商更能拿下剩餘訂單。

外資看好，南亞科 2020 年營收將有 23% 成長幅度，明年毛利率、營益率表現也看俏，預計 2021 年報價回穩後，南亞科的營收也將逐步反映，上調目標價至 100 元