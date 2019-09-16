台灣之星已備妥銀彈 不缺席年底5G頻譜競標

台灣之星今 (16) 日公告，為維持業務競爭力及滿足長期營運需求，董事會決議參與 108 年 5G 頻譜釋照投標案，也象徵台灣之星正式跨入 5G 戰場。

總經理賴弦五日前表示，已備妥銀彈，全新投入 5G 市場。

年底即將 5G 頻譜競標，據 NCC 規劃，3.5GHz 頻段共將釋出 270MHz 頻寬，劃分成每 10MHz 為 1 個單位，共 27 個標的物；28GHz 頻段共釋出 2500MHz 頻寬，每 100MHz 為 1 個單位，共 25 個標的物；加上前次 4G 第 3 波釋照釋出的 1800MHz 頻段 20MHz 頻寬，年底競標總計 53 個標的物，底價合計 300 億元。

賴弦五表示，將全力投入 5G 市場，若標不到 5G 頻譜，恐備市場邊緣化，對於競標遊戲規則，他認為，主流頻段 3.5GHz，競標上限為 100MHz，很有可能只有三家得標。

台灣之星法規暨漫遊互連處長王俊亦也表示，依據其他先進國家 5G 頻譜競標結果，若最終僅 3 家業者得標，後續電信資費會比有 4 家得標者高出 10-15%，為確保國內能有第 4 家業者加入，應把目前 3.5GHz 頻段上限，從 100MHz 頻寬，降至 70-80MHz 左右。

王俊亦舉例，法國最近開始政策諮詢，並採取國內保護措施，讓 4 家電信業者至少都能取得 40MHz 頻寬，剩下的頻寬才用補充競標的方式完成。

NCC 代理主委陳耀祥日前表示，目前應該只有原有的 5 家電信業者參與競標，且競標是自由競爭，不會排除規模較小的業者。

自 8 月起，各電信業者陸續宣布參與年底 5G 頻譜競標，NCC 已經開始受理 5G 頻譜競標申請，直到 10 月 3 日截止，申請截止後開始進行審查，並就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業，若順利完成釋照，明年年中可望開台。