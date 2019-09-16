〈5G垂直應用聯盟〉童子賢：5G是重要技術革命 台灣要趕上國際

台灣 5G 垂直應用推動聯盟今 (16) 日啟動，台北市電腦公會理事長童子賢表示，3G 至 4G 是進步與改良，5G 則是技術的改革，未來將催生許多應用，且將大量使用 IC，是提升產業發展關鍵，台灣必須趕上國際。

童子賢表示，成立 5G 垂直應用推動聯盟目的，在於 5G 將催生出許多應用，尤其基地台基礎建設、應用裝置，會使用許多 IC 晶片，台灣的半導體產業、設備商都已發展健全，惟缺少應用整合。

童子賢指出，4G 是 3G 的進步與改良，但 5G 是重要技術革命，除可催生出過去沒出現的應用，也是推升未來產業發展的關鍵，可讓使用者生活更便利，工作更有效率。

在應用方面，童子賢指出，由於 5G 網路具大頻寬、低延遲、大連結等特性，以無人自駕車為例，車子遇到障礙物時，反應時間只有幾秒鐘，雖然 4G 已可負荷，但一旦網路量使用大，無人車的反應時間不夠精準，5G 就可解決此問題，此外，每年 101 跨年，信義區擠上萬人，造成訊號不良等問題，未來透過 5G 也能排除。

童子賢指出，台灣過去重硬體、輕軟體，重製造業、輕軟體產業，輕內需、重外銷，如果產業只停留在筆電、通話型手機，產業將面臨停滯期，而 5G 可推升產業應用實踐，台灣也不能落後全世界。

經濟部與台北市電腦公會，攜手促成「台灣 5G 垂直應用推動聯盟」吸引超過 150 位相關產業代表，將整合資通訊、電信及新創業者等共組團隊，加速 5G 垂直應用發展。