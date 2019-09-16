〈5G垂直應用聯盟〉童子賢：5G專用頻譜只占一部分 預期不影響電信業者

垂直場域被視為未來 5G 一大應用，政府考慮推出企業垂直場域 5G 專用頻譜，引起電信界反彈，台北市電腦公會理事長童子賢今 (16) 日在「台灣 5G 垂直應用推動聯盟」會後表示，相信專用頻譜將只占整體一小部分，不影響原來電信業者的努力。

政府有意規劃，釋出企業垂直場域的 5G 專用頻譜，對電信業者而言，若企業取得 5G 專用頻譜，相較電信砸大錢競標頻譜，有失公平性，且企業網路占不少電信業營收，若未來政府協助設置企業專用頻譜，也可能減少企業與電信業合作，甚至影響頻譜競標策略。

童子賢對此表示，目前歐美國家針對專用頻譜都有適當規劃，相信台灣也能效法，且可讓應用場域和系統場域之間的連結更快速，此外，專用頻譜只占整體頻譜一小部分，不影響原來電信業者努力，也不會辜負業者基礎建設的投資。

遠傳 (4904-TW) 總經理日前表示，目前政府想推專用頻譜，卻未有具體原因，也沒具體規則，若是基於成本考量，就有失公平性，因電信業砸大錢競標頻譜，相較企業輕鬆取得專用頻譜，不是在同個平衡點。

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂也呼籲，大型企業能自行運用專網，但對其他企業而言，仍有許多領域都需列入考量，電信業有一定專業，強項包括網路建設、電信設備及資安設計等，企業仍可透過與電信業合作，來使用企業專網服務。