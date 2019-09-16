〈5G垂直應用聯盟〉iPhone將上市 童子賢：訂單又踩煞車又加油門 人力持續吃緊

蘋果新款 iPhone 將在本周五 (20 日) 開賣，代工廠和碩 (4938-TW) 也啟動鋪貨，董事長童子賢今 (16) 日表示，今年產業特色是戰戰兢兢，受貿易戰影響，訂單「又踩煞車又加油門」，不過人力供應上仍相當吃緊。

根據天風證券分析師郭明錤最新報告指出，iPhone 11 首週預購數量優於預期，上調今年新機出貨量，約 7000-7500 萬支，童子賢針對新機銷售指出，蘋果發表重量級新品，與台灣關係很密切，過多的評論可能有違職業道德，不過，仍祝福一切銷售順利。

童子賢表示，蘋果從 IC 晶片到系統代工都很重要，但一個產品難以處在不斷創新的狀態，觀察蘋果過去 12 年來的發展，手機螢幕不斷放大，解析度提升，相機主鏡頭從 1 顆變 3 顆，雖然硬體和技術規格升級固然重要，不過更重要的是帶動週邊產品應用。

美國日前預定 9 月 1 日起，對價值 3000 億美元的中國產品加徵 10% 關稅，事後又宣布，延到 12 月 15 日再對智慧型手機與筆電等電子產品加徵關稅。

童子賢對此表示，今年產業特色是戰戰兢兢，也因美中貿易戰影響，中間訂單又踩煞車又加油門，從去年開始，只要基地座落在中國沿海一代，人力調配都相當吃緊，業界所有廠商仍面臨季節性和地域性的緊張關係影響。