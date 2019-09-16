日月光四度獲道瓊永續指數領導者殊榮 永續經營成果獲國際肯定

日月光投控 (3711-TW) 連續 4 年獲得世界級公開評比道瓊永續指數（DJSI）「半導體與半導體設備」領導者，其中，經濟、環境、社會三大面向，總計 21 個評分項目中，日月光投控有 9 項拿下該行業別最高分，其中 7 項包括社會公民與慈善事業、商業行為準則、環境報告等更獲得滿分。

日月光表示，近年來積極推動「利益共享」的經營理念，每年投入、執行環保相關公益，去年共執行了 53 項公益活動，例如：植樹面積達 13 公頃、安裝 8 所學校共 10122 支 LED 燈管，1 年節電約 40.5 萬 kWh，減碳約 214 噸的 CO2e。

日月光也致力結合社區資源，去年打造「智能行動醫療巡迴車」，發展智慧雲端醫療與無邊界醫院，守護高雄偏遠城鄉健診與醫療，去年社區營造投入近 5640 萬元，幫助 965 名受益者，包括弱勢家庭兒少課後照顧 123 人、資助清寒家庭學童共 842 人及公益捐助 54 個機構。

在溫室氣體管理上，日月光積極轉移至非碳能源的使用，去年再生電力已達公司總用電量的 12.7%。其中，日月光半導體與環電各分別有 2 與 4 個廠區，已經達到 100% 的再生電力，使得再生能源電力占總用電量成長至 13%，減緩對全球暖化的影響。

另外，日月光半導體的中水回收廠每日約可回收 9800 立方公尺再生水，平均一滴水可使用 2.6 次，降低水資源耗用。

日月光營運長吳田玉表示，未來將更積極主動推動永續轉型，連續 4 年獲得世界級公開評比道瓊永續指數「半導體與半導體設備」行業別領導者的榮譽，是鼓勵也是期許，更期望日月光投控能在商業營運與社會參與的層面帶來實質正面的影響力。