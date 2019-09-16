◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月16日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24184 5027 481.08 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15180 4973 305.25 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20490 7466 274.44 00702 國泰標普低波高息 13208 5188 254.59 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16733 8847 189.14 0058 富邦發達 7412 4196 176.64 00757 統一FANG+ 11522 6994 164.74 0051 元大中型100 11201 9000 124.46 00735 國泰臺韓科技 8029 6789 118.26 0054 元大台商50 10371 10624 97.62 00663L 國泰臺灣加權正2 3573 3809 93.80 008201 BP上證50 1419 1549 91.61 006206 元大上證50 108320 121778 88.95 0055 元大MSCI金融 34864 39654 87.92 00707R 元大S&P日圓反1 3742 4355 85.92 00649 FH香港 4287 5272 81.32 00714 群益道瓊美國地產 4469 5567 80.28 0053 元大電子 4531 5988 75.67 006207 FH滬深 65287 93892 69.53 00739 元大MSCI A股 90961 131988 68.92 00852L 國泰美國道瓊正2 12302 17865 68.86 0061 元大寶滬深 207445 320616 64.70 00763U 國票道瓊銅 1866 3065 60.88 00691R 兆豐藍籌30反1 3187 6606 48.24