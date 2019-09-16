新聞
0

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月16日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24184      5027   481.08  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15180      4973   305.25  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         20490      7466   274.44  
00702  國泰標普低波高息     13208      5188   254.59  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16733      8847   189.14  
0058   富邦發達              7412      4196   176.64  
00757  統一FANG+            11522      6994   164.74  
0051   元大中型100          11201      9000   124.46  
00735  國泰臺韓科技          8029      6789   118.26  
0054   元大台商50           10371     10624    97.62  
00663L 國泰臺灣加權正2       3573      3809    93.80  
008201 BP上證50              1419      1549    91.61  
006206 元大上證50          108320    121778    88.95  
0055   元大MSCI金融         34864     39654    87.92  
00707R 元大S&P日圓反1        3742      4355    85.92  
00649  FH香港                4287      5272    81.32  
00714  群益道瓊美國地產      4469      5567    80.28  
0053   元大電子              4531      5988    75.67  
006207 FH滬深               65287     93892    69.53  
00739  元大MSCI A股         90961    131988    68.92  
00852L 國泰美國道瓊正2      12302     17865    68.86  
0061   元大寶滬深          207445    320616    64.70  
00763U 國票道瓊銅            1866      3065    60.88  
00691R 兆豐藍籌30反1         3187      6606    48.24
留言載入中...

相關新聞