國產署提高遺產代管報酬率 律師、地政士可望受惠

為降低國產署代管無人繼承遺產的管理成本，國產署日前修正「代管無人承認繼承遺產作業要點」，將代管遺產的管理人報酬請求基準，從目前的遺產總值 1% 提高至 1.5%，預估可降低國產署代管成本，並提高律師與地政士代管意願。

目前國產署代管無人承認繼承的遺產，主要依據 2010 年所修正的代管無人承認繼承遺產作業要點第 13 點第 1 項第 4 款規定，以遺產現值 1% 作為管理報酬，但考量人力成本增加與消費者物價指數上漲，因此決議將報酬請求基準提高至 1.5%。

國產署副署長李政宗今 (16) 日表示，實務上代管報酬多寡仍由法院依照個案的遺產總值與管理作業繁簡，依照個案審酌裁決，並非國產署請求法院就會全數同意，至於管理報酬則全歸國庫所有。

李政宗指出，此次修正將代管報酬從遺產總值的 1% 拉高至 1.5%，主要是部分法官裁定管理報酬時，根據國產署的訂定的請求基準，但有部分地政士認為目前訂定的 1% 請求基準偏低，影響代管人意願，此次拉高報酬請求基準，可望提高律師、地政士專業人士代管意願。

根據國產署統計，截至今年 8 月止，代管遺產案件共 1827 件，為加速清理代管案件，國產署因而訂定 4 年清理計畫，光是 2015 年到今年 8 月共清理 1141 案件，收歸國有遺產總值約 20 億元。