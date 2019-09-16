沙灘車出貨旺+電動機車10月交貨 宏佳騰營運逐月加溫

宏佳騰（1599-TW）上月底宣布，推出旗下第一台電動機車 Ai-1，近日又前往泰國參展，展出新一代智慧儀表 CROXERA 5，引起外界矚目，宏佳騰指出，第 3 季是沙灘車出貨旺季，加上全台首輛智慧儀表電動機車預計 10 月起交貨，後續營運動能樂觀看待。

宏佳騰今年前 8 月營收為 15.69 億元，年減 6.29%，主要因為去年 Polaris、YAMAHA 等沙灘車大廠提前拉貨，因此外銷訂單較集中，而今年提前拉貨的狀況只發生在第 1 季，第 2 季開始回復正常出貨，從市場需求來看，下半年外銷訂單部分可望再加溫。

宏佳騰表示，由於聖誕節至跨年連假，是西方人每年最重要的時刻，因此，每年下半年開始，直到 11 月多是沙灘車出貨旺季，營運動能也將逐月加溫。

宏佳騰上月底推出旗下第一台電動機車 Ai-1，董事長鍾杰霖表示，這不但是全台首輛搭載智慧儀表的電動機車，也是全球 PBGN（powered by gogoro network）系統中首輛有智慧儀表的電動機車。

宏佳騰指出，搭載次世代 CROXERA 智慧儀表系統的 Ai-1，提供業界首創「一鍵導航到換電站」功能，讓消費者可在獲得電力不足警示後，從容前往離自己最近的換電站更換電池。

「HERE DIRECTIONS BANGKOK 」是由地圖大廠 heremaps 所舉辦的大型交流展會，每年都匯聚全球知名車廠前往交流。宏佳騰是全球第一個使用 HERE MAPS 系統開發機車智慧儀表的廠商，也是第一個把找尋換電站功能整合的車廠。

宏佳騰表示，電車的部分目前還在預購階段，預計 10 月起交車，買氣依舊持續加溫。市場對於宏佳騰公司未來的營運表現，仍持樂觀的態度。