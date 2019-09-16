台北‧09月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 24644 0 00693U 華頓S&P黃豆 -4723 0 00677U 富邦VIX 21201 0 00672L 元大S&P原油正2 -2391 0 00673R 元大S&P原油反1 17997 0 1312 國喬 -2118 -3194 00637L 元大滬深300正2 4510 0 2834 臺企銀 -1884 -15157 2330 台積電 3807 10574 2344 華邦電 -1180 -100 1314 中石化 3777 7282 1409 新纖 -1031 -2109 3481 群創 3503 25772 2603 長榮 -959 -962 0050 元大台灣50 2923 27330 2888 新光金 -924 27296 2891 中信金 2729 8550 00631L 元大台灣50正2 -821 0 2474 可成 2112 594 1305 華夏 -804 -2030 2337 旺宏 1619 -339 1605 華新 -758 11036 5876 上海商銀 1500 12185 2884 玉山金 -752 714 00738U 元大道瓊白銀 1448 0 2610 華航 -740 -4829 2317 鴻海 1344 -16642 8046 南電 -638 -4286 2454 聯發科 1340 -3019 2303 聯電 -626 9171 2887 台新金 1260 -23366 00638R 元大滬深300反1 -573 0 2367 燿華 1176 9123 3706 神達 -560 -1605 2881 富邦金 1174 9612 2376 技嘉 -532 -685 2618 長榮航 1128 -1589 00650L FH香港正2 -518 0 2313 華通 1088 -11180 2406 國碩 -457 -91 00717 富邦美國特別股 1078 2831 6153 嘉聯益 -394 -4786 6116 彩晶 1059 5325 00671R 富邦NASDAQ反1 -389 0 2316 楠梓電 1042 2011 00643 群益深証中小 -371 -1644 6176 瑞儀 964 3969 6251 定穎 -343 917 1402 遠東新 938 -3137 3017 奇鋐 -340 -3814 5880 合庫金 888 1716 6505 台塑化 -339 -2800 2408 南亞科 875 11821 2379 瑞昱 -332 -1440 00664R 國泰臺灣加權反1 849 0 2634 漢翔 -332 -2099 2368 金像電 797 -5711 9958 世紀鋼 -325 -723 2027 大成鋼 763 276 0056 元大高股息 -322 -57604 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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