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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          24644         0    00693U 華頓S&P黃豆            -4723         0  
00677U 富邦VIX                21201         0    00672L 元大S&P原油正2         -2391         0  
00673R 元大S&P原油反1         17997         0    1312   國喬                   -2118     -3194  
00637L 元大滬深300正2          4510         0    2834   臺企銀                 -1884    -15157  
2330   台積電                  3807     10574    2344   華邦電                 -1180      -100  
1314   中石化                  3777      7282    1409   新纖                   -1031     -2109  
3481   群創                    3503     25772    2603   長榮                    -959      -962  
0050   元大台灣50              2923     27330    2888   新光金                  -924     27296  
2891   中信金                  2729      8550    00631L 元大台灣50正2           -821         0  
2474   可成                    2112       594    1305   華夏                    -804     -2030  
2337   旺宏                    1619      -339    1605   華新                    -758     11036  
5876   上海商銀                1500     12185    2884   玉山金                  -752       714  
00738U 元大道瓊白銀            1448         0    2610   華航                    -740     -4829  
2317   鴻海                    1344    -16642    8046   南電                    -638     -4286  
2454   聯發科                  1340     -3019    2303   聯電                    -626      9171  
2887   台新金                  1260    -23366    00638R 元大滬深300反1          -573         0  
2367   燿華                    1176      9123    3706   神達                    -560     -1605  
2881   富邦金                  1174      9612    2376   技嘉                    -532      -685  
2618   長榮航                  1128     -1589    00650L FH香港正2               -518         0  
2313   華通                    1088    -11180    2406   國碩                    -457       -91  
00717  富邦美國特別股          1078      2831    6153   嘉聯益                  -394     -4786  
6116   彩晶                    1059      5325    00671R 富邦NASDAQ反1           -389         0  
2316   楠梓電                  1042      2011    00643  群益深証中小            -371     -1644  
6176   瑞儀                     964      3969    6251   定穎                    -343       917  
1402   遠東新                   938     -3137    3017   奇鋐                    -340     -3814  
5880   合庫金                   888      1716    6505   台塑化                  -339     -2800  
2408   南亞科                   875     11821    2379   瑞昱                    -332     -1440  
00664R 國泰臺灣加權反1          849         0    2634   漢翔                    -332     -2099  
2368   金像電                   797     -5711    9958   世紀鋼                  -325      -723  
2027   大成鋼                   763       276    0056   元大高股息              -322    -57604  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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