新台幣強升逾1.05角 重返30字頭、創4個月新高 台股資金行情雀躍

台北股、匯市今 (16) 日持續雙升，尤其新台幣匯價盤中勁揚 1.05 角，升破 31 元、重返「30 字頭」；資金強強滾，推升台股驚驚漲在高檔盤旋，盤中最高衝到 10879.05 點，法人表示，外資資金開始回籠，加上新台幣連升，大型股將是近期推升指數表現的主力，資金行情可期。

新台幣上周四終場以 31.055 元兌 1 美元，勁揚 1.65 角作收，經過一個中秋連假，持續表現強勁，盤中勁揚 1.05 角，升破 31 元、重返「30 字頭」，最高來到 30.95 元兌 1 美元價位，不但呈現連 8 升，匯價更創 4 個月以來新高。

台股部分，9 月以來，外資買超金額已超過 500 億元，且資金轉向金融、大型權值股，而美國總統川普的施政方向，讓聯準會 FED 持續有降息壓力，預計 9 月有機會再次降息，寬鬆政策可望推動資金回流股市，台股的資金行情也可期待，尤其海外資金匯回專法亦能增加台股資金活水，推升台股動能。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美中將於 10 月重啟談判，加上美國總統川普宣布，對中國 2500 億美元商品提高關稅的生效日延後兩周實施。且中國 11 日發布對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單，以及蘋果新機發布，供應鏈營收有望逐漸反映，眾多消息激勵下，行情還有往上的動力。

周俊宏表示，儘管蘋果新機規格並未有太多的新意，但是就價格來看，與上一版的差距不大。這與市場原本預期，在貿易戰環境下，新機價格可能調漲有所不同，因此，預期換機潮還是會反映在供應鏈的營收上面，代工、組裝廠的營收可望在下個月開始表現。

針對貿易戰部份，周俊宏表示，近日亞洲貨幣均出現升值，代表市場預期將有正面消息傳出，推測有可能是與中美雙方下個月的談判有關，且雙方近日均公布延後實施課稅與商品豁免清單等，預期對於指數來說，將為一大利多。

整體而言，周俊宏表示，就外資動向來看，大型股將為近期推升指數表現的主力，可留意外資回補的大型權值股，如水泥、食品、塑化、金融等，可望在第四季受惠的企業。趨勢上，持續關注 5G、IOT、AI 等議題。