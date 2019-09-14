多箭齊發 面板雙虎產業逆境中力拚轉型重生

面板產業近年受全球整體產能供過於求、產業競爭下，長期來看產業前景仍有壓，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期就積極轉型，提出多項策略朝多元發展，同時祭出庫藏股救股價，力拚從逆境中轉型。

觀察雙虎本周股價表現，友達雖然拋出美國存託憑證 ADSs 將從紐交所下市轉上櫃，震撼市場，但股價卻表現強勢，本周爆大量站回季線，最高一度來到 8.8 元，創近 1 個月新高，群創股價也緩步回升，持續站穩短均、季線之上。

友達周一 (9 日) 連發四則公告，宣示轉型意味濃厚，包含 ADSs 將從紐約證交所轉上櫃、高層異動由柯富仁接任總經理職位、睽違 17 年再度實施庫藏股，友達明確表示，ADSs 將從紐交所下市轉上櫃，主要是評估現階段的籌資效益並不相稱，希望將投資效益極大化所做的決定。

友達表示，未來將擴大集團上下游供應鏈，新任總經理柯富仁也有助於帶領友達持續布局 3 大面向，包含面板本業、場域經濟及新事業，友達也同時公告擬買回 12.5 萬張庫藏股救股價。

群創日前也兩度宣布買回庫藏股，分別買回 8 萬、30 萬張，展現護盤決心，未來將朝向柔性、可折、曲面 3 大應用發展，月初更宣布旗下第一家新創公司睿生光電正式揭幕成立，投資 2 億元，打造 X 光影像檢測高科技，瞄準全球預防醫療商機。

科技部日前舉辦上半年科學園區業績說明會，六大產業中以光電產業營業額 2430.77 億元，年減 10.67% 最多，政務次長許有進指出，光電產業受面板、太陽能及 LED 光電元件整體供過於求，再加上總體經濟發展不確定，終端消費需求疲弱，下半年仍將衰退，但面板廠商持續進軍差異化市場，提升高附加價值及非消費產品比重，推動軟硬整合及場域經濟，整合上下游供應鏈，將有助於強化產業競爭力。