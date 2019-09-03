群創首家新創揭幕 睿生光電瞄準X光、預防醫療商機

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (3) 日宣布，旗下第一家新創公司睿生光電正式揭幕成立，由群創總經理楊柱祥擔任董事長，投資額約新台幣 2 億元，將打造 X 光影像檢測高科技重鎮，瞄準全球預防醫療服務商機。

群創總經理暨睿生光電董事長楊柱祥表示，在歷經 15 年 X 光醫療領域的研發努力，睿生光電今年 4 月正式登記為新創公司，英文名為 Innocare，為 Innolux for Medicare business 之意，中文名則取為睿生，未來將以多年 X 光醫療為基礎，發展全方位的醫療事業，瞄準全球預防醫療服務。

睿生總經理李志聖表示，睿生集結群創研發團隊，耗時 3 年時間研發，成功從基板到整機、軟硬整合，提供一條龍客製化生產，且從關鍵零組件到整機都是台灣製造，具備整合 X 光供應鏈的能力。

李志聖表示，未來將結合群創 TFT 製造的優勢，提供一站式的設計製造服務，並針對不同的 X 光應用，導入最新的技術，在低劑量醫療應用、動態 X 光、工業用等應用上努力，目標成為中國、日本、韓國、歐洲、美國等五大地區醫療設備商的策略夥伴。

群創在醫療事業布局，2001 年奇美電子合併日本 IBM TFT-LCD 事業，並成立 IDTech 跨足 X 光醫療領域，2010 年更進行三合一合併，強化醫療事業發展，產品則有 10x12 英吋、14x17 英吋、以及 17x17 英吋等主流尺寸，從玻璃基板到整機。

睿生光電今在南科園區群創二廠舉行揭幕儀式，包含南科管理局局長林威呈、台南市經發局郭阿梅局長、群創光電董事長洪進揚、首席顧問王志超、台灣科學園區同業公會謝其嘉監事長等皆出席揭幕剪綵儀式。