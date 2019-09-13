〈潛力股〉 OLED趨勢助攻 聯詠毛利率、市占迎來雙成長

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 近期頻獲外資青睞，主要因 OLED 驅動 IC 擁高毛利率，拉抬公司整體獲利能力，加上中國面板廠產能持續開出，聯詠可望直接受惠，在毛利率、市占同步走揚下，營運後市可期。

聯詠表示，單以手機來看，產線的毛利率高低依序為，OLED 驅動 IC、TDDI(觸控暨顯示整合驅動 IC)、DDI，且手機採用 OLED 面板的趨勢，已逐漸從高階擴散至中低階，帶動 OLED 驅動 IC 出貨量成長，外資估，聯詠 OLED 驅動 IC 的毛利率介於 40-50%，遠高於 TDDI 30-35%，在銷售板塊相互消長下，聯詠毛利率表現看俏。

再者，中國面板廠如京東方、華星光的 OLED 技術已逐漸成熟，2021 年產能比重將達 100%，聯詠可望進一步拉升市占，OLED 驅動 IC 出貨看俏。

外資也認為，雖然今年聯詠 OLED 驅動 IC 的營收比重只有 4%，但隨著 OLED 面板採用率在手機、平板、電視皆同步提升，OLED 驅動 IC 的成長動能強勁，預計明年營收比重可達雙位數，在產品組合持續優化下，聯詠毛利率、市占同步看增，後市可期。

聯詠周五股價收在 187.5 元，持續站穩所有均線上，且近 1 個月股價漲幅達 13%，聯詠第 4 季在 OLED 驅動 IC 及 TDDI 雙引擎驅動下，將迎來全年營收高峰。