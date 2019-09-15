〈Q4產業景氣〉散裝業提前復甦 旺季熱況有望延續至Q1

波羅的海綜合指數 (BDI) 7 月中衝上 2000 點，散裝航商旺季提前發酵，儘管隨後回檔，但 8 月下旬再度衝破 2000 點，顯示第四季傳統旺季需求正在快速加溫，法人認為，除中國剛性需求穩健，限硫令明年 1 月 1 日上路有助壓抑供給面，法人認為，整體市況持續向上走穩，散裝航商旺季表現可期，而這股熱潮也有望延續至明年第 1 季。

由於中國金九銀十產出增加，6-8 月鐵礦砂發貨量較今年前 5 月大增，BDI 衝上 2000 點後，高出第一季平均不到 900 點許多，也中、大型船舶現貨運價 衝破每日 17000 美元和 29000 美元，大幅優於航商成本約每日 8500 美元，以及每日 15000 美元。

而即將進入散裝航商的傳統旺季，慧洋 - KY(2637-TW) 指出，由於壓艙水處理法規 9 月正式上線，可望加快老舊船舶的處分速度，而第 4 季進入北半球穀物收成旺季，樂觀看巴拿馬型的運輸需求將受到帶動，並推升新一波營運高峰。

正德 (2641-TW) 則認為，即便貿易戰持續干擾全球景氣，但預期中國穀物需求仍穩健，原物料展望看俏，使散裝船的市況不會太差。

法人認為，限硫令即將於明年上路，散裝運力增長速度減緩，從各船型來看，小型船供需結構相對優於大型船，後續更值得留意。