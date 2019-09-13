搶台商資金回流商機 銀行三箭齊發爭搶大戶上門

美中貿易戰與全球反避稅浪潮，促使部分資金選擇回台，為銀行的財管商機帶來新契機，為搶攻資金落腳自家銀行，銀行三箭齊發，整合集團子公司、強化商品陣容，並與會計師合作爭取大戶青睞。

為迎接難得的境外資金回流潮，金管會主委顧立雄日前預告，今年底前擬比照新加坡、香港等市場打造「財富管理新方案」，要替金融業留住台商大戶，事實上在境外資金匯回專法 8 月中旬上路後，銀行就積極動起來分兵多路尋找盟友，磨刀霍霍搶攻這波資金回流潮。

華南銀行針對台商資金匯回，推出「境外資金回台三部曲」，以銀行為主體，結合證券、投信與創投等兄弟公司，並動員全台 186 家分行進行全方位撒網尋找客戶，結合會計稅務專家與客戶面對面溝通，爭取客戶上門。

華銀日前舉辦的全台巡迴座談會，吸引超過 700 名客戶參與，由專業團隊向客戶詳細分析及解說租稅優惠重點，就境外資金匯回後所衍生的金融投資及產業投資需求，提出完整金融商品配套規劃與私募股權基金業務及後續建廠融資服務介紹，使客戶充分掌握境外資金匯回相關資訊。

華銀表示，透過整合集團內部資源及各項教育訓練，目前已取得初步成效，藉由舉辦說明會，各營業單位陸續接獲境外資金匯回相關事宜，諮詢個案超過 300 起，其中約有 50 個客戶展現高度評估意願，銀行將積極協助及輔導，提供各項專業金融服務，以協助境外資金順利回台。

華銀認為，此次境外資金匯回專法除了可以充裕具收益性外匯存款外，並可衍生財富管理、全權委託與私募資金，及產業投資將有助帶動國內購地建廠、機械設備購置等融資需求，銀行已將業務作為當前重要業務推動方向，全力爭取境外資金落腳華銀。