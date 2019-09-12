New eID侵犯隱私？內政部強調三不 無法追蹤使用軌跡

有立委質疑，新式數位身分識別證 (New eID)，追蹤機制可能侵犯民眾的隱私。內政部今 (12) 日出面澄清，晶片寫入個人資料後，每次感應都會產生不同隨機亂數，不會主動發送訊號，不會洩漏位置，不會蒐集使用軌跡，就跟現行晶片護照一樣。

內政部預計明年 10 月起將全面換發 New eID，但遭立委指控內政部委託中央印製廠發包招標文件的規格書中，竟列出需具備追蹤機制、可進行晶片之追蹤等條件，恐有侵犯人民隱私的疑慮。

央行旗下中央印製廠指出，招標文件草案中有關晶片安全規範部分，是依據國際民航組織 ICAO 9303 及國際標準組織 ISO 14443 等國際安全標準規範訂定，我國現行晶片護照也是遵循相同規範製發。

內政部戶政司司長張琬宜表示，每張 New eID 晶片中均有專屬識別碼（Unique ID, UID)，是為了讓晶片在生產過程中能被有效管控，避免被不當外流或盜用，發生問題時，也可辨識這張晶片有沒有被偽造或變造。

New eID 製作完成後，則會啟動晶片的隨機序號 (Random UID) 機制，這是國際民航組織為加強個人隱私保護，於 ICAO 9303 中建議採用的機制。

張琬宜指出，民眾每次感應晶片時，晶片會產生不同的隨機亂數，並不會連結個人資訊，無法追蹤使用軌跡，以保障民眾的隱私權。

張琬宜強調，New eID 只是單純在實體世界及網路世界做為身分識別的鑰匙，不會做任何個資的蒐集、處理及利用。