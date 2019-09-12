微涼秋日最愜意出遊 秋冬國旅補助外日勝生加賀屋再加碼送

微涼秋日最適合出遊，除秋冬國旅補助之外，日勝生 (2547-TW) 集團日勝生加賀屋飯店再大方加碼，即日起到 11 月 29 日周日至周五入住全房型且續住，第一晚除了政府補助 1000 元外，日勝生加賀屋再優惠 1000 元，續住第二晚，享房價折 1500 元。

日勝生加賀屋指出，悠閒享受旅途才是旅行的意義，徜徉平常因忙碌未留心的景色、細細品嚐美食的風味，讓身心充電再出發。您有多久沒有享受悠然的渡假時光了？出遊時忍不住想多住幾天讓美好假期延長再延長。你的願望除了政府的秋冬國旅補助，日勝生加賀屋幫你大方加碼補助實現。在 11 月 29 日前全房型使用秋冬補助第一晚補助 1000 元，加賀屋再優惠 1000 元，且續住第二晚折價 1500 元，悠遊放鬆、聰明度假，日勝生加賀屋將是最棒的選擇。

日勝生加賀屋指出，潺潺湯泉川流不絕，蒸騰出如女巫施法般的氤氳白煙，也成就「北投溫泉」之盛名。無論春夏秋冬，讓擁有大自然恩惠的溫泉，四季照護累積的疲勞與不適，溫熱泉水促使身體毛孔大張、新陳代謝加快，並感受溫泉富含大量的礦物質，讓您恢復原本的神清氣爽。

日勝生加賀屋飯店原湯。(圖：日勝生加賀屋飯店提供)

今年日勝生加賀屋將滿 9 周年，日勝生加賀屋指出為了讓每位造訪的賓客，獲得更全然的放鬆與更健康的白磺泉療癒；8 月 23 日起，日勝生加賀屋 4 樓大眾湯之泉水將調整為原湯，忠實呈現日勝生加賀屋白磺溫泉原汁原味的獨特魅力，讓您完整感受大自然的恩惠。

日勝生加賀屋即將於 9 月 16 日起推出秋季會席料理「月影」及「秋麗」，將月色的不同型態融入菜色中，前菜以「三日月」之姿颯然臨下，運用銀杏的原味揭開秋天的序曲，搭配當季代表的鮭魚做成手毬壽司，並以胡麻白拌無花果加上紅酒香氣及枸杞的甘甜，呈現秋天的紅色意境，椀物以栗子南瓜與魚漿作成「有明月」，配菜勾勒出秋涼月夜之感，合肴則藉由圓糯米及最中表達秋季五穀豐收「滿月」之月影高照意象，誠摯邀請您來館住房泡湯並享受秋天絕美料理。