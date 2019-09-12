郭台銘退黨 港股富智康受益最大！單日飆升14.5%

香港恒生指數今 (12 日) 收盤下跌 71.43 點，跌幅 0.26%，收 27087.63 點，但「鴻海系」股票受惠郭台銘退出中國國民黨普遍強漲，富智康 (2038-HK) 盤中一度大漲逾 26%，最終收港幣 1.18 元，漲幅仍接近 15%。

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜今天上午發表聲明，郭台銘即日起退出國民黨，參選總統態勢更為明朗。在聲明發布後，兩岸三地的鴻海集團股票普遍上漲。

郭台銘退黨聲明發表後，在台灣的母公司鴻海 (2317-TW) 聞訊強漲，最終收升 2%，在大陸上市的工業富聯 (601138-CN) 一度漲逾 3%，收盤漲幅減至 0.66%，但股價變化最大的當屬富智康，漲勢在早盤一路升至 20% 以上，至午盤後漲幅才明顯收斂。

富智康全日走勢變化 (圖表取自新浪財經)

兩天前因股票被移出「港股通」，富智康週二股價大跌 3%，收港幣 0.96 元，並跌破百日線。但股價昨、今兩日飆漲，來到 1.18 元，單日漲幅 14.5%，兩日累計漲幅近 23%。

同時，今天下午 15:47，富智康出現大單買入，成交量為 130 萬股，成交價為港幣 1.19 元。富智康今天最高價 1.3 元，最低價 1.01 元，總成交量達 2.347 億股。

其餘 3 檔鴻海集團港股，鴻騰 (6088-HK) 在早盤急漲過後，午盤由升轉跌，收盤挫 0.28%，雲智匯科技 (1037-HK) 收升 5%，訊智海國際 (8051-HK) 收漲 0.51%。