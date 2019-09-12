中國錢越來越難賺 謝金河示警：須具備核心競爭力

日本學者松田康博日前赴高雄拜會市長韓國瑜，意外引起風波，他近日接受媒體訪問時表示，靠中國發大財，時代不一樣了。財信傳媒董事長謝金河也示警，中國的錢越來越難賺，發大財不能隨便喊喊，必須具備核心競爭力才能站穩腳步。

謝金河今（12）日在臉書發文指出，過去 30 年，90 年代起台商大擧西進，當時中國經濟剛起步，土地成本半買半相送，房地產價格、工資水平十分低廉，台商早期切入，個個都發大財，但現在中國物價、薪資水漲船高，若沒有特別優勢，很容易在中國大市場滅頂。

謝金河舉例，特力 (2908-TW) 進入中國從來都沒有賺到錢，2016 年賠 6.22 億元，2017 年賠 1.96 億元，去年虧損 7.83 億元，光今年上半年就大虧 10.26 億元，為了止住虧損，特力宣布關閉中國 13 家門店，總經理童至祥更說中國零售是心頭的痛！

謝金河指出，支持國民黨路線的台玻（1802-TW）上半年虧損 10.59 億元，其中，中國的虧損就占了 6.42 億元，相較中國的福耀玻璃大賺，30 年前沒有去中國的台玻，當時是台灣最好的績優公司，股價一度漲到 188 元，如今在面額浮沈，情何以堪？

台灣電子五哥在中國營運也遭遇衝擊，謝金河說，華碩（2357-TW）在中國上半年賠 32.12 億元，其中，華碩電腦上海虧損 30.69 億元，華碩電腦重慶虧損 1.17 億元。另外，仁寶（2324-TW）第 2 季也由盈轉虧，今年有賠錢的疑慮。

近期台商回台投資大爆發，更有整個產業鏈移回。經濟部昨 (11) 日公布已有 134 家廠商響應，總金額衝破 5840 億元，而永豐餘通過審查後，台灣 3 大工業紙廠全數報到，顯示中國禁廢令與貿易戰對台廠衝擊很大。

謝金河示警，從特力、台玻、電子五哥等案例中，可以發現中國的錢愈來愈難賺，發大財不能隨便喊喊，要有核心競爭力才能在中國大市場站穩腳步。