〈群益期貨〉避險商品到盡頭了嗎？

短債反應利率，長債對通膨較敏感，從去年十月美債走強以來，十年債走勢相對二年債強勢，反應的就是一種低通膨的現象，儘管美中貿易戰，雙方互課關稅，人民幣貶值或美元轉強對美國帶來的進口成本下降，與課徵關稅轉嫁到商品價格上漲相比較，似乎美國在關稅戰中並未嘗到通膨上漲的苦果，反而是享受到更低成本的消費，低通膨的環境表現在債券市場上，長債的表現比短債強，殖率率更趨平坦化，利差縮小金融股表現相對偏弱，這也醞釀了美國降息的環境，適當的降息一方面可以剌激通膨，一方面也可以使殖利率曲線趨向正常化，有助於擺脫倒掛。

上述這種情況在最近似乎開始扭轉了，首先十年債相對二年債從 9 月 4 日後轉弱，長短債利差擴大金融股開始轉強補漲，消息面，中美９月底展開副部長級會議，10 月初進行高級別磋商，在此之前中美雙方互遞橄欖枝，南華早報報導中國將增購美國農產品，並提出美國進口商品關稅豁免清單，隨後美國總統川普考量 10 月 1 日中國建政 70 周年，同意 2500 億關稅 25% 上調至 30% 推遲至 10 月 15 日之後，相互釋出善意，購買美國農產品的議題雖然還沒有很火熱，但中國最近 CPI 上升 PPI 下降的分歧，顯示中國本土消費型通膨問題會受到關注，尤其是在人民幣貶值購買力下降的情況下，因此農產品採購成為中美雙方互蒙其利的選擇方案之一，過去這個因素催生了通縮，談判方向的改變，將成為通膨的推手，降息也將扮演通膨的助燃器。。

在政策面，7 月美國聯準會降息，預期 9 月還會再降息，歐洲央行 ECB 會議 9 月降息 10BP 至 - 0.5% 的機率為 62.9%，降 20BP 的機率為 37.1%，在德拉吉最後一次 ECB 會議，市場早就傳言會給他大禮包，包括降息及進一步購債計劃，貨幣政策與財政政策都希望提高所得，寬鬆的貨幣政策在提高所得的過程會造成利率下跌，但擴張財政政策在提高所得的過程卻會使得利率上漲，最近川普喊美墨高牆動工了、德國財政部部長將採取擴張財政及中國大陸國務院總理李克強召開國務院常務會議要求加快落實降低實質利率水平，並確定加快地方政府專項債發行，有效帶動投資支持擴大內需，財政政策看樣子是要動起來了，債券市場由強轉弱，透露了利率與通膨開始轉變的玄機。

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