蘋果市值重返1兆美元 5大外資這樣看後市

蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (11 日) 重返其市值達到 1 兆美元的地位，在發表其年度新產品後，自去年 11 月來首度達到這個水平。

蘋果公司推出全新的 iPhone 產品系列，並發表了即將推出的遊戲和串流媒體訂閱產品的定價細節。儘管蘋果的新產品沒有太多意外，但該公司的定價方式出乎意料，顯示其經營策略出現變化。

蘋果股價週三上漲 3.2%，市值達 1.01 兆美元，今年以來股價已經上漲了 40%，同期道瓊工業平均指數上漲 16%。

在週三陸續外資公布的報告中，多數外資分析師表示，預計蘋果的定價措施將使其生態系統更加實惠，儘管分析師對這種方法是否會在未來幾個月對該公司財務狀況產生重大影響，存在意見分歧。

以下即為投資人整理外資針對蘋果的後市看法：

巴克萊：

巴克萊分析師 Tim Long 表示，「我們認為較低的平均銷售價格才是重點，因為今年 iPhone 的價格已出現彈性。」

Tim Long 給予蘋果持有評級，並將目標價從 192 美元上調至 207 美元。「雖然這麼做有助銷售，但我們認為毛利率會受到更多壓力。」

鑑於該公司一開始的片庫有限，特別是相對於迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+ 和 Netflix (NFLX-US) 等競爭對手，Long 認為，Apple TV+ 串流影音服務的每月 4.99 美元價格是「合理的」。

蘋果還給予購買新設備的用戶一年免費服務，Long 預計這將有助於該公司在一開始就積累大量用戶，但這會以犧牲獲利為代價。據報導，蘋果公司在節目製作上花費了數十億美元。

麥格理

麥格理分析師 Benjamin Schachter 表示，蘋果公司透過購買設備提供免費的 Apple TV+ 一年服務，表明該公司正在優先考慮其客戶群的終身價值，並且似乎可能提供類似於亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime 服務。

雖然 Benjamin Schachter 認為，新服務可能有助於推動蘋果的生態系統，但他懷疑這是否能夠為蘋果公司的財報數字提供更多挹注。

Benjamin Schachter 在給客戶的報告中寫道，「我們不會在個別基礎上，將無論是影音、遊戲、新聞還是音樂等任何新的訂閱產品視為有助獲利，」

Benjamin Schachter 表示：「服務並非立足點平等，投資人應該記住每種產品的獲利率不同。在我們看來，即使蘋果在影音上取得巨大的成功，比如吸引了 Netflix 50-100% 的訂戶，也不會使其長期每股獲利成長超過 0.5%。」

Schachter 將蘋果評為中性，目標價為每股 210 美元。

Bernstein：

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 比較樂觀，認為蘋果將 Apple TV+ 與新設備捆綁在一起並為其他用戶提供低價，這是一個「非常聰明」的作法。

Sacconaghi 寫道，「Apple TV+ 現在可能會在其問世的第一年內達到 2 億以上客戶，」他給蘋果的評級是市場表現，目標價 205 美元。「即使這些客戶中只有一小部分在 12 個月後轉換為付費訂閱，因為只需 5 美元，轉換的可能性很高，到 2020 年底，Apple TV+ 可能累積數千萬的付費訂閱，這可能會超過 Disney+。」

Needham：

Needham 分析師 Laura Martin 寫道，這些新產品應該都有助蘋果降低其流失率。

Martin 在研究報告中表示，「我們的研究顯示，推出第二種新產品可以將流失率降低 25%，推出第三種時可以再額外降低 10%，」「我們欣賞蘋果專注於 Watch 和 iPad 作為降低客戶流失的附加產品。Arcade 和 AppleTV+ 的推出更抑制了客戶流失。如果 Arcade 和 Apple+ 服務共同額外留住用戶一年，我們估計這將為蘋果的營收增加 50 億至 200 億美元，而這將取決於在這一年購買 iPhone、iPad、Watch 和 Mac 的數量而定。」

她不認為 Apple TV+ 每月 4.99 美元的成本與 Netflix 和其他公司是展開價格戰：「蘋果光靠資產負債表就不會失敗，但 Netflix 可能會。」她對蘋果的評級是強烈買進，並將其目標價由 225 美元提升至 250 美元。

美國銀行

美國銀行分析師 Nat Schindler ，則並不認為 Netflix 的投資人應該擔心 Apple TV+ 的到來。

Nat Schindler 表示：「Apple TV+ 推出的 9 款作品與我們今天在 Netflix 上可收視的超過 400 種原創系列相比相形見絀，除了電影之外，其中很多多季的影集。」

Nat Schindler 指出：「我們認為 Apple TV+ 只具短期效應，用戶可以根據一系列影集是否獲得主流觀眾青睞選擇是否收看。」

Schindler 對 Netflix 的股票給予買入評級和 450 美元的目標價，而他的同事 Wamsi Mohan 對蘋果股票則給予買入評級以及 250 美元的新目標價，高於之前的 240 美元。