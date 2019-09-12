【馮冠華專欄】夜期及ADR回軟，估計恆指今天窄幅整固

9 月 12 日推介 - 信德集團（242）

1）上日港股市況總結：恆指週三上漲並突破 27000 點。指數在高開 106 點後曾呈拉鋸局面，但在 11 時卻突然急升，並升越 2 個熊證重貨區域 （26900-27049），下午指數大至在高位徘徊，最終以全日高位收盤，報 27159 點，上升 475 點。成交金額按日上升約 20% 至 895 億。港股通南下週三至週五關閉。滬深股通北上仍是淨流入，金額維持約人民幣 24 億。藍籌 44 升 5 跌 1 持平。



板塊方面，本地地產及銀行、內銀內房及中資劵商、彩電、手機設備及石油股表現較佳。做空方面，佔大市成交回升至約 17.0%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 18:82；重貨區方面，熊證大幅上移至 27600-27649，也有另一個在 27200-27249；牛證也大幅上移至 26500-26549。恆指期貨夜市收報 27100，下跌 9 點，低水 59 點。港股 ADR 下跌 121 點，相等於恆指 27038 點。

簡評：上證昨天並沒有受惠於 QFII 及 RQFII 的消息 （並錄兩連跌，只險守三千大關），但港股卻在沒有 A 股的扶持下突然爆升。消息滿天飛，包括有指是特區政府將接受另一訴求，也有指是政府將使用「土地收回條例」以多建公營房屋。雖然特首辦已表示今天沒有舉行記者會的計劃，但這些傳聞在警察宣布取消其每日的例行記者會後，更繪形繪色。



港股收盤後確實有些好消息，包括中國 8 月新增貸款略高於預期（點 2），以及中方在貿易戰中釋放善意（點 3），至於盤中所傳出的種種消息，卻全無音訊。筆者昨天早報用「借消息挾空屠熊」為題，原意是估計 QFII 及 RQFII 的消息，帶領 A 股及港股向上，想不到是一些突發的消息帶來升勢，錯有錯着的啊！

收盤後另一大消息，是港交所（388）提出以溢價和倫敦交易所合併的消息。注意倫敦交易所在 8 月 1 日已宣布收購美國的 Refinitv 公司（前身是湯森路透的金融數據和風險部門），港交所這次提出的合併，其中一個要約是要求倫敦交易所放棄收購 Refinitv。



筆者覺得這好像中英美的角力，政治色彩濃厚。無論如何，是英美或中英的組合，都必須經過漫長的審批及投票過程。由於港交所的收購建議，部分需要發行新股支付，對其盈利有所攤薄，市場的即時反應看似負面居多（ADR 早段下跌近 3%），小心了！

昨天的升市，多個指標也不差。例如，指數在屠熊後仍以全日高位收盤、成交額在港股通南下閉門之下也不俗、藍籌升多跌少，以及熊證街貨及做空比率高企提供誘因再挾上等。香港的社運仍有待平息，但中美貿戰則不停有好消息傳出，大落後的港股再上行也不為奇。

至於今天的推介，建議留意信德集團（242）。公司早前公佈中期業績，盈利因有地產項目入賬而按年大升十倍。股價亦從低位回彈不少。公司沒有派發中期股息，但相信今年的未期息，甚至特別股息會不俗。公司的股價淨值比長期偏低，現時只有 0.29 倍。最近公司主席，賭王之女兒何超瓊，去信聯合國批評香港的社運活動，只是小撮極端示威者的意見，不代表全香港七百五十萬人。股值偏低和此番言論或令國內投資者感興趣，現價進場也不為過。

2）人行公布 8 月份金融數據，當月新增人民幣貸款 1.21 萬億元，高於 7 月的 1.06 萬億元，亦高於市場預期的 1.2 萬億元；廣義貨幣（M2）餘額 193.55 萬億元，同比增長 8.2%，增速比上月末高 0.1 個百分點，與上年同期持平；狹義貨幣（M1）餘額 55.68 萬億元，同比增長 3.4%，增速比上月末高 0.3 個百分點，比上年同期低 0.5 個百分點。（明報）

3）國務院關税税則委員會辦公室公布第一批對美加徵關税商品第一次排除清單。這次有兩個淸單，清單一所列商品，自 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 16 日，不再加徵中國為反制美 301 措施所加徵的關税。對已加徵的關税税款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起 6 個月內按規定向海關申請辦理。清單二所列商品，自 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 16 日，不再加徵中國為反制美 301 措施所加徵的關税，已加徵的關税税款不予退還。 （香港 01）

4）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 228 點或 0.85%，標指和納指則分別上升 0.72% 及 1.06%。十年期債息報 1.745%，美滙指數最新 98.63，紐約期油最新報 55.98 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 港交所（388）宣布，其已向倫敦證交所集團的董事會提議，將該所及倫敦證交所集團兩間公司合併。港交所董事會相信，與倫敦證交所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。港交所提出的收購作價為 2,045 便士現金，再加 2.495 股新發行的港交所股份，建議交易反映每股倫交所股份約 8,361 便士的價值，這作價較倫交所昨日 6,804 便士高 23%。作價反映倫交所價值約為 296 億英磅，其企業價值為 316 億英磅。

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