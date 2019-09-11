三大法人買超43.84億元 外資加碼面板雙虎 大買友達逾6萬張

台股今 (11) 日上漲 36.77 點或 0.34%，收 10778.52 點，成交金額 1191.96 億元，三大法人合計買超 43.84 億元，僅自營商賣超，而今日外資大買面板雙虎友達逾 6 萬張、群創逾 2 萬張。

外資今日買超 64.14 億元，投信買超 5.22 億元，自營商賣超 25.58 億元；台指期淨多單方面，外資減持 872 口，淨多單部位降至 5.11 萬口，合計三大法人今日淨多單增加 870 口，來到 2.55 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名友達 6.68 萬張、第 2 名群創 2.24 萬張、第 3 名聯電 8016 張、第 4 名華新 6721 張、第 5 名中信金 6446 張、第 6 名元大 S&P 原油正 2 5150 張、第 7 名長榮 4617 張、第 8 名第一金 4458 張、第 9 名上海商銀 4048 張、第 10 名台泥 3913 張。

外資今日賣超第 1 名富邦 VIX 5.56 萬張、第 2 名元大護深 300 正 2 2.07 萬張、第 3 名旺宏 6899 張、第 4 名富邦上証正 2 6419 張、第 5 名華通 5127 張、第 6 名元大金 3184 張、第 7 名新興 3109 張、第 8 名台企銀 2628 張、第 9 名國泰中國 A 50 証 2 2144 張、第 10 名智邦 2102 張。

投信方面，今日買超多為金融股以及 PCB 相關各股，買超中信金 2116 張、兆豐金 1842 張、玉山金 1545 張，PCB 相關的燿華 1714 張、華通 1438 張、欣興 812 張；至於賣超方面，今日多以個股為主，第 1 名昇陽半賣超 903 張、第 2 名雙鴻 843 張、第 3 名緯軟 775 張。

法人指出，雖然 10800 點目前仍有調節壓力，加上中秋連假在即，亦使市場心態趨於觀望，盤勢不易有上攻機會，但中長期來看，大盤依舊呈現偏多向上格局。