〈分析〉免錢的蘋果 養肥的豬—Apple TV+偷學Netflix

蘋果的東西能打折賣嗎？

長期以來，蘋果 (AAPL-US) 產品給人的印象就是高價精品，一支手機賣到上千美元，配件價位也令人咋舌，例如 AirPod 耳機要價 159 美元，蘋果打造了一塊金字牌，那就是「掏得出錢來，你就能買到好貨」。

但 Apple TV + 的售價是怎麼回事？

蘋果 11 月 1 日將推出的串流影視服務，每月只要 4.99 美元，竟然是現今串流媒體服務裡面最低價位的選擇，甚至還買肉送蔥般的，顧客買了新款 iPhone、Mac、iPad 或 Apple TV box 就能獲得一年免費的 Apple TV + 訂閱服務，這下蘋果還蘋果嗎？為什麼 Apple TV + 的價格低於 Netflix(NFLX-US)、Disney+、Hulu 和其他所有產品？

就因為僧多粥少，所以面對眾多競爭對手，蘋果只好採低價策略嗎？

以下摘要《CNBC》Steve Kovach 的分析：

Apple TV+ 將推出小型的原創內容庫，且沒有第三方的授權節目。

Apple TV + 在 11 月 1 日推出時僅 9 檔原創節目，就算他們擁有 Jennifer Aniston 和 Jason Mamoa 這麼高檔人才，但內容庫相較 Netflix 和迪士尼實在差太遠，因為 Netflix 在串流影視已穩定紮根，而迪士尼擁有《星際大戰》、Marvel 和 Pixar 等強檔內容。

蘋果的節目可能看起來蠻厲害的，只是沒有像競爭對手的節目那樣有價值，所以蘋果趕在迪士尼之前，提早幾週推出 Apple TV+，又將定價便宜 2 元，這一切恐怕不是巧合。

一年免費試用，目的是要讓 Apple TV+ 在短短幾個月內成為大型串流服務之一。多數分析師預期，整個假期購物季 iPhone 應可銷售約 7000 萬支，另外還有數百萬台 Mac、iPad 和 Apple TV，因為提供一年免費試用，這些產品的買家可望全數成為 Apple TV + 訂閱戶，一年後蘋果可能會推出更多節目，到時用慣了的顧客可能開始付錢。

最終蘋果影視庫將增長，屆時如果漲價也算合情合理，但 4.99 美元的月費可能會延續幾年，等到蘋果確信自己有足夠的內容供消費者觀看時，蘋果可能會抬頭挺胸地漲價，而在此之前，其低價策略和免費試用服務就能為其累積大量訂閱戶。

這一招其實是偷師 Netflix：先讓訂閱戶迷上，接著才能收錢、漲價。

魚幫水、水幫魚，免費或低價的 Apple TV + 也能推升 iPhone 的銷售量。就算 iPhone 銷售營收下滑，但蘋果仍舊靠 iPhone 撐起幾乎半邊天，任何可以提高 iPhone 用戶黏性的服務，讓用戶持續升級換新 iPhone 的服務就是蘋果勝利的工具。目前來看，Apple TV+ 比較像是行銷工具，用意在銷售更多硬體，且蘋果為該服務每年砸數百萬生產原創內容，非常值得。

這是蘋果長期的服務玩法，或許蘋果也想讓 Apple TV + 定價高一些，但看到現在串流影視的競爭如此激烈，蘋果轉向利用自家設備先建立龐大用戶群，總歸好好把豬養肥了，才能宰啊。

免費的蘋果，華爾街也愛

華爾街對蘋果 Apple TV + 的定價非常驚喜，週三大漲 3.2% 至 223.59 美元。

巴克萊分析師 Tim Long 表示，「低價策略是主要的意外之喜。」他認為頭一年這樣的定價和免費策略非常合理，畢竟節目數量少，又能協助蘋果建立初始觀眾群。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，蘋果定價低於預期，加上綁定設備的免費一年服務，這讓蘋果在日益擁擠的串流媒體市場中創造了競爭優勢。她給予蘋果增持的評級，「2020 年，蘋果股票就是首選。」

美銀給予蘋果股票買進評級，目標價自 240 美元調升至 250 美元，「服務利潤的近期阻力預計會減緩，這回大會上最大的意外就是 Apple TV + 的價格，每月 4.99 美元實在是低於我們預期，這使其吸引力大增，用戶人數應該可以增加。」

摩根大通給予增持評級，並正面看待 Apple TV + 的成長潛力。