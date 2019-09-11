◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 21563 0 00672L 元大S&P原油正2 -8298 0 2409 友達 16426 2706 0056 元大高股息 -5035 -51159 00637L 元大滬深300正2 12179 0 2317 鴻海 -2905 -17540 3481 群創 11488 6051 00632R 元大台灣50反1 -2281 0 2892 第一金 5576 17804 2313 華通 -2031 -9503 00673R 元大S&P原油反1 4922 0 00739 元大MSCI A股 -1789 -6428 2891 中信金 3734 3183 00707R 元大S&P日圓反1 -1562 0 2882 國泰金 3161 1450 2337 旺宏 -1520 -1589 1605 華新 3075 8890 2368 金像電 -1046 -4594 2303 聯電 2176 8784 2888 新光金 -1033 27136 2884 玉山金 2117 -3601 2834 臺企銀 -956 -16680 2002 中鋼 1644 -17404 00642U 元大S&P石油 -948 0 1301 台塑 1584 -2713 2330 台積電 -724 9135 5876 上海商銀 1396 9335 8028 昇陽半導體 -717 -3075 6116 彩晶 1340 3919 2347 聯強 -623 -567 00708L 元大S&P黃金正2 1306 0 2454 聯發科 -609 -4280 1101 台泥 1290 -9887 6269 台郡 -482 -184 2633 台灣高鐵 1273 -3079 2308 台達電 -467 -3042 00633L 富邦上証正2 1259 0 4958 臻鼎-KY -458 1038 2474 可成 1178 -1920 1201 味全 -447 -2331 00850 元大臺灣ESG永續 1119 49613 2534 宏盛 -444 -1473 00738U 元大道瓊白銀 1114 0 00640L 富邦日本正2 -440 0 2618 長榮航 1109 -2648 6271 同欣電 -424 -2171 00638R 元大滬深300反1 1085 0 2610 華航 -418 -5431 2880 華南金 1080 -2691 3189 景碩 -412 1328 2890 永豐金 1024 -7775 00830 國泰費城半導體 -402 -924 1402 遠東新 1018 -6237 020000 富邦特選蘋果N -374 0 2886 兆豐金 1009 -6760 1409 新纖 -359 -1041 2801 彰銀 934 1556 2345 智邦 -343 -3574 2883 開發金 890 -2671 00766L 台新MSCI中國正2 -341 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股