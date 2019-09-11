陸股盤後 - QFII利多失效？A股連兩日回檔

中國股市今 (11) 日似乎不受中國取消 QFII 及 RQFII 限制額度的利多消息刺激，指數開平走低，而近期外資青睞的白酒類股走勢疲弱，影響市場人氣，終場上證綜指險守 3000 點大關，已連續兩個交易日出現拉回整理。



中國外匯局昨 (10) 日意外宣佈全面取消 QFII 和 RQFII 投資額度限制，進一步提升中國金融市場開放程度，A 股再向國際化與機構化更進一步。

但市場指出，現有 3000 億美元的 QFII 額度，目前使用率只有約 37%，而 RQFII 投資總額度為人民幣 1.99 兆元，使用率也不足 35%，以帳面上來看開放限制帶來立即性的效益有限。不過，以中長期來看，取消額度限制對 A 股是重大利多。

截至收盤，上證綜指下跌 0.41%，收報 3008.81 點；深證成指下跌 1.12%，收報 9853.72 點；創業板指下跌 1.26%，收報 1703.54 點。滬深兩市合計成交金額達人民幣 6428 億元。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北上資金合計淨流入人民幣 31.62 億元，連續 10 個交易日淨流入，其中滬股通人民幣 22.49 億元，深股通人民幣 9.13 億元。

消息面

有媒體表示，茅臺在北京市場之前的散貨收購價最高時達人民幣 2400 元，而目前已跌至人民幣 2100 元，且多家經銷商指出這個下跌趨勢仍會持續。利空消息引發白酒股出現恐慌賣壓，貴州茅臺大跌 4.8%、瀘州老窖重挫 5.6%、五糧液大跌 5.8%。

QFII 及 RQFII 取消額度限制，將有機會吸引更多外資流入 A 股，證券類股勁揚，海通證券大漲 3.6%、光大證券上漲 2.1%、招商證券上揚 1.7%。

法人觀點

光大證券表示 QFII 新政策再度表明中國金融開放正穩健推動中，戰略意義大於實質。政策開放對刺激外資流入的短期效果有限，但對 A 股市場中長期是利多。而政策調整對於陸港股通的短期影響不大，不會導致北上資金流入明顯減少。

中信建投認為取消 QFII 對於股市長期是有益，有助於改善 A 股投資人結構，但短期內對於市場的影響有限。