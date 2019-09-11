蘋概三王走揚帶頭 惟長假前追價意願不足 台股平盤橫盤震盪

蘋果周二舉辦秋季發表會，新手機、平板、服務齊發，售價成為最大亮點，也帶動蘋果股價上漲逾 1%，也激勵台股早盤開高，一度站回 10800 大關，蘋概三王同步走紅，在三王帶動下，光電、電子類股再度躍居盤面焦點，電機機械則續強，不過台股進入前波套牢區，賣壓陸續出籠，加上本周即將中秋連假，抱股意願不足，開高後隨即回測平盤，午盤前持續震盪整理，估今日成交量 1200 億元。

蘋概三王今日在蘋果新品帶動下，全面走紅，股王大立光開高走高，持續向月線靠攏，漲幅近 3%，鴻海同樣開高，漲幅達 1%，台積電則小漲 0.2%，權值股今日走勢不一，金融類股全數拉回，國泰金、富邦金、中信金跌幅近 1%，僅上海商銀在外資連 11 買推升下，逆勢上漲，漲幅近 1%。

高價股今日在大立光強漲近 3% 帶動下，齊步走揚，信驊、矽力 - KY 強漲達 3%，祥碩、玉晶光漲幅近 2%，其餘個股如和泰車、寶雅、緯穎也有 1% 的漲幅，至於精測則因漲多拉回，盤中由紅翻黑，跌幅近 1%。

光電、電子類股一甩昨日疲軟態勢，在蘋果新品強勢帶動下，今日成資金買盤標的，類股漲幅皆達 1% 以上，光電類股中，茂林可望重回蘋果供應鏈，大漲近 8%，友達漲幅達 2%，其餘如凌巨、瑞儀、榮創也有 1% 的漲幅。

電子股中，連宇在買盤挹注下，股價再續強，漲幅達 7%，可成、貿聯 - KY 受惠蘋果新品帶動，皆有 4% 漲幅，其餘如致茂、所羅門、美隆電也有 1% 的漲幅。

整體而言，今日台股在蘋果新品帶動下，早盤雖開高，但後續無明顯強勢族群接棒，市場追價意願不足，在價量齊跌的影響下，台股短期恐持續狹幅震盪。