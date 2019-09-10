三大法人買超10.88億元 本土法人站賣方 調節PCB股為主

長假前效應影響下，多方卻步觀望，台股大盤今 (10) 日呈現弱勢，指數收盤下跌 47.56 點，收在 10753.58 點，三大法人外資、陸資呈現買超，不過投信、自營商賣超，合計買超 10.88 億元。其中，本土法人今日調節 PCB 股為主，包含欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 (4958-TW)、燿華 (2367-TW) 等。

台股今日自營商賣超 5.53 億元，投信賣超 6.31 億元，外資及陸資買超 22.72 億元，但外資期貨市場偏空，期指未平倉合約口數減少 2279 口，未平倉庫合約口數降至 51907 口，為 9 月 6 日以來新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股指數今日雖下跌，但仍站穩所有均線之上，值得憂慮的是櫃買指數今日收 139.77 點，跌破 5 日線，顯示中小型股賣壓大，短期可能造成集中市場買盤不繼。

不過，集中市場市場目前仍站穩所有均線與下降趨勢上，仍有利多方表現。

外資在集中市場買超較多的個股為，新光金、中信金、旺宏、台新金、中環、聯電、元大金、第一金、富邦金、玉山金。今天外資在集中市場賣超較多的個股為欣興、群創、臺企銀、台灣高鐵、華通、燿華、遠東新、華泰、玉晶光、義隆電。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，景碩、玉山金、精元、康控 - KY、瑞儀、第一金、豐泰、茂林 - KY、台泥、百和；今天投仲在集中市場賣超較多的個股為台郡、臻鼎、旺宏、燿華、台灣高鐵、智易、美律、欣興、世芯、智原、華通。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，台積電、中鋼、華通、燿華、百和、可成、景碩、致伸、緯創、國喬；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為第一金、新光金、兆豐金、臺企銀、元大金、和鑫、玉山金、中信金、華邦電、嘉聯益。